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Для сотрудников УФСИН Бурятии прошёл День здоровья

Для сотрудников УФСИН Бурятии прошёл День здоровья
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Первое место завоевала команда отдела по конвоированию

Для сотрудников УФСИН России по Бурятии прошёл спортивно-развлекательный праздник «День здоровья». Спортивное состязание приурочили к празднованию Дня Российского флага.

На базе центра активного отдыха «Снежинка» команды сотрудников померились силой, ловкостью и выносливостью в тематических спортивных играх, конкурсах и эстафетах.

По результатам состязаний победу одержала второе место заняли сотрудники исправительной колонии № 2, а третье место досталось команде центра инженерно-технического обеспечения и вооружения (ЦИТОВ), сообщили в пресс-службе ведомства. 


УФСИН спорт соревнования день здоровья

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