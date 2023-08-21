Для сотрудников УФСИН Бурятии прошёл День здоровья

Для сотрудников УФСИН России по Бурятии прошёл спортивно-развлекательный праздник «День здоровья». Спортивное состязание приурочили к празднованию Дня Российского флага.На базе центра активного отдыха «Снежинка» команды сотрудников померились силой, ловкостью и выносливостью в тематических спортивных играх, конкурсах и эстафетах.По результатам состязаний победу одержала второе место заняли сотрудники исправительной колонии № 2, а третье место досталось команде центра инженерно-технического обеспечения и вооружения (ЦИТОВ), сообщили в пресс-службе ведомства.

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