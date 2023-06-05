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В Забайкалье запретили использовать беспилотники

В Забайкалье запретили использовать беспилотники
Общество,  Фото:pixabay.com
За запуск предусмотрена административная и уголовная ответственность

В Чите и на территории Забайкальского края запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Соответствующее постановление губернатора региона подписано 2 июня.

- Запрет осуществляется в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории региона. Исключение составляют БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти и местного самоуправления региона, - говорится в документе.

За несанкционированный запуск предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нарушение попадает под статью 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». По ней могут назначить штраф до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 150 тысяч (или от 50 до 100 тысяч рублей по второй части статьи) — для должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальский край

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