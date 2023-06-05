За запуск предусмотрена административная и уголовная ответственность
В Чите и на территории Забайкальского края запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Соответствующее постановление губернатора региона подписано 2 июня.
- Запрет осуществляется в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории региона. Исключение составляют БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти и местного самоуправления региона, - говорится в документе.
За несанкционированный запуск предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нарушение попадает под статью 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». По ней могут назначить штраф до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 150 тысяч (или от 50 до 100 тысяч рублей по второй части статьи) — для должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Забайкалье запретили использовать беспилотники
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За запуск предусмотрена административная и уголовная ответственность
«Бүүбэйн төөдэйн» состоится в субботу
Будут организованы несколько тематических площадок
В рамках праздника прошёл международный турнир по футболу
Победителям конкурса на премию мэра вручат по 30 тысяч рублей
Акция прошла с целью восполнения популяции рыбы
Команда прошла в финал СФО
Монголия и Таиланд договорились сотрудничать в туризме, культуре и образовании
Мраморные глыбы в Бугульдейке снова стали белыми
Праздничные богослужения прошли в храмах республики
Главным фильмом-победителем стала лента из Китая
Из-за них над популярным местом отдыха даже почернело небо
Она коснётся модернизации прибайкальской гидротехнической инфраструктуры
Документы будут приниматься по установленной очерёдности
С погодой не везло также Бурятии и Монголии