Делегация Бурятии участвует в выставке племенных овец в Дагестане









В городе Каспийск в Дагестане проходит XXIII Российская выставка племенных овец и коз. В работе выставке участвует делегация из Бурятии во главе с зампредом правительства Бурятии - министром сельского хозяйства и продовольствия Галсаном Дареевым.- В состав делегации вошли руководители сельхозпредприятий Джидинского, Селенгинского, Бичурского районов, Улан-Удэ и глава Джидинского района Валерий Шагжитаров. Основная задача поездки – это внедрение в производство передового опыта ведения племенного овцеводства и козоводства. В рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа с обсуждением вопросов повышения мясной продуктивности овец, поставки качественной баранины на внутренний и внешний рынок, производства и переработки шерсти, - сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.На выставку в Дагестане собрались животноводы и делегации органов управления агропромышленного комплекса из 25 регионов России, а также из Белоруссии.Планируется участие более 500 руководителей и специалистов овцеводческих и козоводческих хозяйств, представителей бизнес-сообщества, научных учреждений и предприятий по переработке продукции овцеводства и козоводства.