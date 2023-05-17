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Делегация Бурятии участвует в выставке племенных овец в Дагестане

Делегация Бурятии участвует в выставке племенных овец в Дагестане
Общество,  Фото:минсельхозпрод Бурятии
На выставке обсудят вопросы поставки качественной баранины, а также производства и переработки шерсти

В городе Каспийск в Дагестане проходит XXIII Российская выставка племенных овец и коз. В работе выставке участвует делегация из Бурятии во главе с зампредом правительства Бурятии - министром сельского хозяйства и продовольствия Галсаном Дареевым.

- В состав делегации вошли руководители сельхозпредприятий Джидинского, Селенгинского, Бичурского районов, Улан-Удэ и глава Джидинского района Валерий Шагжитаров. Основная задача поездки – это внедрение в производство передового опыта ведения племенного овцеводства и козоводства. В рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа с обсуждением вопросов повышения мясной продуктивности овец, поставки качественной баранины на внутренний и внешний рынок, производства и переработки шерсти, - сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.


На выставку в Дагестане собрались животноводы и делегации органов управления агропромышленного комплекса из 25 регионов России, а также из Белоруссии.

Планируется участие более 500 руководителей и специалистов овцеводческих и козоводческих хозяйств, представителей бизнес-сообщества, научных учреждений и предприятий по переработке продукции овцеводства и козоводства.

овцеводство

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