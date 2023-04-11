В ФСК состоится «Baikal Open – 2023»
С 28 по 30 апреля в Улан-Удэ пройдёт XXV международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open – 2023» на призы главы Бурятии. Соревнования состоятся в физкультурно-спортивном комплексе. В турнире примут участие спортсмены старше 18 лет в 10 весовых категориях.
Предварительные заявки отправляются до 20 апреля на электронную почту: [email protected]
Победители, призёры и тренеры победителей в каждой весовой категории награждаются медалями, дипломами и ценными призами. За первое место – 90000 рублей, за второе – 60000 рублей, за третье – 40000 рублей. Тренеру победителя вручат 40000 рублей.
Программа турнира
28 апреля
10:00-19:00 – Аккредитация участников, тренеров и представителей команд
11:00-16:00 – Заседание мандатной комиссии
16:00-16:30 – Заседание судейской коллегии и представителей команд
17:00-18:00 - Жеребьёвка участников в весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг
29 апреля
8:00-8:30 – Медицинский контроль и взвешивание участников во всех весовых категориях
11:00-16:30 – Предварительные встречи участников
17:00-17:40 – Торжественная церемония открытия
18:00-20:00 – Полуфиналы во всех весовых категориях
30 апреля
8:00-8:15 – Взвешивание участников во всех весовых категориях
11:00-15:00 – Утешительные встречи участников
15:00-18:00 – Финалы и награждение
Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ примет международный турнир по вольной борьбе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Уклонистам в том числе запретят выезд за границу
В ФСК состоится «Baikal Open – 2023»
Во Фролихинском заказнике наступает весна
Соревнования проведут в Иволгинском районе
В её рамках состоятся весёлые старты «Зелёный город»
На ней соберутся народные мастера и представители этнических культур республики
В турнире приняли участие студенты из Бурятии
В республике подвели итоги конкурса «Без срока давности»
На нём прозвучат песни и музыка Ларисы Санжиевой
Бойцов отряда наградили медалями
В столице региона дан старт республиканскому конкурсу
В столице Забайкалья появится более полусотни новых зданий
Делегация побывала в центре российского буддизма
В столице Бурятии наградят 10 юных музыкантов
Перед зрителями выступят как юные, так и опытные артисты