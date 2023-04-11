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Улан-Удэ примет международный турнир по вольной борьбе

Улан-Удэ примет международный турнир по вольной борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ФСК состоится «Baikal Open – 2023»

С 28 по 30 апреля в Улан-Удэ пройдёт XXV международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open – 2023» на призы главы Бурятии. Соревнования состоятся в физкультурно-спортивном комплексе. В турнире примут участие спортсмены старше 18 лет в 10 весовых категориях.

Предварительные заявки отправляются до 20 апреля на электронную почту: [email protected]

Победители, призёры и тренеры победителей в каждой весовой категории награждаются медалями, дипломами и ценными призами. За первое место – 90000 рублей, за второе – 60000 рублей, за третье – 40000 рублей. Тренеру победителя вручат 40000 рублей.

Программа турнира

28 апреля
10:00-19:00 – Аккредитация участников, тренеров и представителей команд
11:00-16:00 – Заседание мандатной комиссии
16:00-16:30 – Заседание судейской коллегии и представителей команд
17:00-18:00 - Жеребьёвка участников в весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг

29 апреля
8:00-8:30 – Медицинский контроль и взвешивание участников во всех весовых категориях
11:00-16:30 – Предварительные встречи участников
17:00-17:40 – Торжественная церемония открытия
18:00-20:00 – Полуфиналы во всех весовых категориях

30 апреля
8:00-8:15 – Взвешивание участников во всех весовых категориях
11:00-15:00 – Утешительные встречи участников
15:00-18:00 – Финалы и награждение

Возрастное ограничение: 6+. 
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