Заявку нужно успеть подать до 28 февраля
В России объявили конкурс монументальной патриотической скульптуры «Наши герои» (18+).
- Это уникальный шанс для скульпторов, художников и архитекторов вписать своё имя в историю искусства, в том числе и Бурятии. Конкурс «Наши герои» соберет альбом лучших патриотических скульптурных работ. Высокохудожественные работы создадут новый скульптурный патриотический код страны, - говорится в сообщении министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Сбор заявок продлится до 28 февраля на сайте конкурса http://nashigeroi.site.
Профессиональное жюри отберет 30 финалистов, а победителя определят по итогам народного голосования, которое организуют уже в марте.
- И уже к 9 Мая памятник будет изготовлен и торжественно открыт в День Победы в одном из городов России, - обещают организаторы конкурса. – На конкурс можно отправить цифровые 3D-модели, эскизы, фотографии скульптур, готовых объемных работ и плоскостных изображений.
Скульпторов Бурятии приглашают на конкурс монументальной патриотической скульптуры
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