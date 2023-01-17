Скульпторов Бурятии приглашают на конкурс монументальной патриотической скульптуры

Заявку нужно успеть подать до 28 февраля



В России объявили конкурс монументальной патриотической скульптуры «Наши герои» (18+).



- Это уникальный шанс для скульпторов, художников и архитекторов вписать своё имя в историю искусства, в том числе и Бурятии. Конкурс «Наши герои» соберет альбом лучших патриотических скульптурных работ. Высокохудожественные работы создадут новый скульптурный патриотический код страны, - говорится в сообщении министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.



Сбор заявок продлится до 28 февраля на сайте конкурса http://nashigeroi.site.



Профессиональное жюри отберет 30 финалистов, а победителя определят по итогам народного голосования, которое организуют уже в марте.



- И уже к 9 Мая памятник будет изготовлен и торжественно открыт в День Победы в одном из городов России, - обещают организаторы конкурса. – На конкурс можно отправить цифровые 3D-модели, эскизы, фотографии скульптур, готовых объемных работ и плоскостных изображений.

