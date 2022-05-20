В Улан-Удэ покажут работы ведущего художника Дальнего Востока

Жителям Бурятии представят произведения, созданные в технике горячей эмали



27 мая в Улан-Удэ начнёт работать персональная выставка одного из ведущих художников декоративно-прикладного искусства Дальнего Востока Валерия Леватаева (г. Комсомольск-на-Амуре) под названием «Истории уездного города». В экспозиции будет представлено более 40 произведений, созданных в технике горячей эмали.



- Валерий Васильевич более десяти лет является единственным мастером на Дальнем Востоке, кто работает с горячей эмалью, создавая с её помощью картины. Это очень трудоёмкий и сложный процесс, в котором мастер задействует специальную печь для «выпекания» своих работ. Раскрытые им новые возможности станковой эмали приобрели особое звучание и внесли весомый вклад в развитие отечественной художественной культуры. Персонажи его произведений — это жители мира далёких воспоминаний и грёз, едва уловимые бесплотные души, наполненные искренней сердечностью, добротой и состраданием, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Валерий Леватаев – участник более двухсот персональных и коллективных выставок. С его работами знакомы жители Благовещенска и Владивостока, Биробиджана и Хабаровска, Красноярска и Ярославля, Москвы и Санкт-Петербурга. Он лауреат национальной премии России «Русская Галерея - XXI век» в области декоративно-прикладного искусства в 2010 году, имеет золотые медали союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство», имени В. Сурикова «За выдающийся вклад в изобразительное искусство России» и золотую медаль Российской академии художеств «Достойному».



Выставка будет работать в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



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