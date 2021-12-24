Прибывающих в Монголию отправят на трёхдневный карантин

Новые меры начнут действовать с 25 декабря



Все лица, прибывающие в Монголию из-за рубежа, будут обязаны пройти трёхдневную изоляцию в карантинных учреждениях, начиная со дня прибытия. Подобные меры приняты, чтобы предотвратить распространение штамма «омикрон» в стране.



Согласно решению государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) Монголии, начиная с 25 декабря, все прибывающие пассажиры будут сдавать ПЦР-тест в аэропорту, а также в пунктах пересечения границы, а затем будут находиться в обсерваторе в течение трёх дней. Кроме этого, все лица должны пройти повторный ПЦР-тест в последний день изоляции.



Вице-премьер, председатель ГЧК С. Амарсайхан поручил соответствующим лицам принять необходимые меры для предотвращения распространения инфекции в обсерваторах. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

