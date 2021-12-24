Новые меры начнут действовать с 25 декабря
Все лица, прибывающие в Монголию из-за рубежа, будут обязаны пройти трёхдневную изоляцию в карантинных учреждениях, начиная со дня прибытия. Подобные меры приняты, чтобы предотвратить распространение штамма «омикрон» в стране.
Согласно решению государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) Монголии, начиная с 25 декабря, все прибывающие пассажиры будут сдавать ПЦР-тест в аэропорту, а также в пунктах пересечения границы, а затем будут находиться в обсерваторе в течение трёх дней. Кроме этого, все лица должны пройти повторный ПЦР-тест в последний день изоляции.
Вице-премьер, председатель ГЧК С. Амарсайхан поручил соответствующим лицам принять необходимые меры для предотвращения распространения инфекции в обсерваторах. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Прибывающих в Монголию отправят на трёхдневный карантин
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Выпуск готовой продукции планируют начать с третьего квартала 2023 года
Он связал столицу региона с посёлком Молодёжный
Доплата, выпадающая на новогодние каникулы, будет зачислена в декабре
Первый полёт состоится 20 января 2022 года
Мероприятия были посвящены памяти конструктора Або Шаракшанэ
Акция придумана для тех, кто хочет отдохнуть активно и креативно
Она посвящена вопросам прав граждан в жилищно-коммунальной сфере
Соревнования закончатся 26 декабря
Концерт популярного комика состоится в новогодние выходные
Гусиноозёрская гимназия получила 14 млн рублей на капремонт, но он получился некачественным
По-прежнему не работают все детсады в Железнодорожном районе
Температуру за окнами в Еравнинском районе невозможно было узнать
Он не услышал жизненно важной информации из уст Владимира Путина
Земляки установили мемориальную плиту в память о Соодой-ламе
«В большей мере это психологический момент», - поделилась оперативный дежурный