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Прибывающих в Монголию отправят на трёхдневный карантин

Прибывающих в Монголию отправят на трёхдневный карантин
Общество,  Фото:pixabay.com
Новые меры начнут действовать с 25 декабря

Все лица, прибывающие в Монголию из-за рубежа, будут обязаны пройти трёхдневную изоляцию в карантинных учреждениях, начиная со дня прибытия. Подобные меры приняты, чтобы предотвратить распространение штамма «омикрон» в стране.

Согласно решению государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) Монголии, начиная с 25 декабря, все прибывающие пассажиры будут сдавать ПЦР-тест в аэропорту, а также в пунктах пересечения границы, а затем будут находиться в обсерваторе в течение трёх дней. Кроме этого, все лица должны пройти повторный ПЦР-тест в последний день изоляции.

Вице-премьер, председатель ГЧК С. Амарсайхан поручил соответствующим лицам принять необходимые меры для предотвращения распространения инфекции в обсерваторах. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия коронавирус профилактика

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