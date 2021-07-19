Бурятия вступила в решающую фазу подготовки к переписи населения

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

До всероссийской переписи населения осталось менее трёх месяцев



16 июля состоялось заседание республиканской комиссии по проведению всероссийской переписи населения 2020 года, сообщили в Бурятстате.



Возглавляет комиссию первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин. Он напомнил, что правительство РФ приняло постановление от 21 июня 2021 года № 949, согласно которому основной этап переписи пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года.



- Подготовка к переписи вступила в решающую фазу. Необходимо активизировать работу всех членов комиссии, органов местного самоуправления, министерств и ведомств республики. Обеспечить 100% готовность республики к проведению одного из ключевых проектов этого года и донести до населения важность этого события, - обратился к членам комиссии Всеволод Мухин



Заместитель руководителя Бурятстата Дора Баинова сообщила, что с целью профилактики рисков, связанных с распространением COVID-19, переписной персонал будет обеспечен масками, перчатками и влажными салфетками. Также отметила, что помещения, подобранные администрациями для размещения в них переписных участков, должны отвечать рекомендованным Роспотребнадзором нормам. А именно, помещения должны быть достаточной площади для возможности соблюдения дистанции между находящимися в нем людьми не менее 1,5 метров; с наличием окон с возможностью их беспрепятственного открытия; а также с организованной ежедневной влажной уборкой с использованием дезинфицирующих средств.



В этом году будет реализована программа «Волонтёры переписи» совместно с Росмолодёжью, сообщила Дора Баинова.



- К работе будут привлечены цифровые волонтёры, помогающие заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг. Они примут участие и в цифровой переписи, информируя граждан на переписных участках в МФЦ, работая в выездных группах на предприятиях и организациях и при необходимости помогая в прохождении онлайн-переписи, - пояснила она.



Руководитель Бурятстата Александр Сарапов доложил о проделанной работе в рамках информационного сопровождения всероссийской переписи населения.



- В условиях сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки планируется популяризировать, в большей степени, самый безопасный способ участия в переписи населения – через портал «Госуслуги», - отметил Александр Сарапов.



В Баргузинском и Северо-Байкальском районах перепись пройдёт уже на следующей неделе, а именно с 21 по 23 июля, на отдалённых и труднодоступных территориях.



В январе 2021 года перепись уже прошла для жителей 73 отдалённых местностей Окинского района.



Справка:



Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».



