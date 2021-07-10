 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июля

09 июля

Популярное

В Улан-Удэ сифилисом чаще болею женатые

В Улан-Удэ сифилисом чаще болею женатые
Общество,  Фото:pixabay.com
Кожвендиспансер опубликовал статистические данные

Республиканский кожно–венерологический диспансер опубликовал данные заболеваемости в Улан-Удэ по инфекциям, передаваемые половым путём. Статистические данные собраны за первые шесть месяцев 2021 года.

Так, за эти полгода зарегистрировано 47 случаев заражения сифилисом, из них мужчин 27 женщин 20. Ранний сифилис: первичный – 3, вторичный 7, ранний скрытый – 37. Активно выявлено – 30, обратились сами - 17, из них анонимно – 15. По семейному положению: женатые – 30, холостые – 17.

Зарегистрировано 136 случаев заражения гонореей. Большинство из них – это мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше. Однако есть больных подросткового возраста 14 случаев заражения в возрасте 15-17 лет. Свежая форма выявлена у 132 больных, хроническая – у 4. Активно выявлено – 8, обратились сами - 128, из них анонимно – 5. По семейному положению: женатые – 120, холостые - 16 случаев заражения.

Трихомониазом заразились всего 188 человек, из них мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, 15-17 лет - 9 случаев заражения. Свежая форма выявлена у 109 больных, хроническая – у 79. Активно выявлено – 92, обратились сами - 96, из них анонимно – 6. По семейному положению: женатые – 61, холостые 127 случая заражения.

За шесть месяцев зарегистрировано 103 случая заражения хламидиозом, мужчин – 74, женщин – 29. Свежая форма выявлена у 95 больных, хроническая – у 8. Активно выявлено – 11, обратились сами - 92, из них анонимно – 8. Большинство больных – холостые – 88 случаев, женатых – 15.
статистика медицина

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сифилисом чаще болею женатые
В Улан-Удэ сифилисом чаще болею женатые
Общество, 10.07.2021
Кожвендиспансер опубликовал статистические данные 
Форум «Армия» проведут с 26 по 28 августа
Форум «Армия» проведут с 26 по 28 августа
Общество, 10.07.2021
На мероприятии обеспечат меры по предотвращению распространения COVID-19
На трассе Улан-Удэ – Новый Уоян введут ограничение движения
На трассе Улан-Удэ – Новый Уоян введут ограничение движения
Общество, 10.07.2021
Участки автодороги будут закрыты 5 и 7 августа
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 10.07.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается 
В Бурятии набирает обороты челлендж «ЗанимайсяДома03»
В Бурятии набирает обороты челлендж «ЗанимайсяДома03»
Общество, 09.07.2021
Участники акции могут выиграть приз
Агинская шахматистка представит Россию на международных турнирах
Агинская шахматистка представит Россию на международных турнирах
Общество, 09.07.2021
Яна Жапова приняла участие в этапах гран-при России и Чёрного моря
В Иркутске музею подарили уникальный подарок
В Иркутске музею подарили уникальный подарок
Общество, 09.07.2021
Редкий музейный экспонат первой четверти XIX века покажут посетителям в декабре
Бурятия присоединилась ко всероссийской экспедиции
Бурятия присоединилась ко всероссийской экспедиции
Общество, 09.07.2021
Её участники должны преодолеть 34 тысячи километров вдоль границ России
Корвет «Алдар Цыденжапов» вернулся во Владивосток с учений
Корвет «Алдар Цыденжапов» вернулся во Владивосток с учений
Общество, 09.07.2021
В столице Приморья торжественно встретили боевые корабли, принимавшие участие в крупномасштабном учении в Тихом океане
Школьники станут участниками научной экспедиции по Байкалу
Школьники станут участниками научной экспедиции по Байкалу
Общество, 09.07.2021
Открыт набор учащихся на смену «Байкал – природная лаборатория»
В Улан-Удэ проходят акции, посвящённые писателям Бурятии
В Улан-Удэ проходят акции, посвящённые писателям Бурятии
Общество, 09.07.2021
В честь пяти классиков Бурятии проводятся литературный фестиваль и онлайн-выставка
В Улан-Удэ построили спортплощадку для студентов
В Улан-Удэ построили спортплощадку для студентов
Общество, 09.07.2021
Её официальное открытие запланировано на начало сентября
В Улан-Удэ началась посадка газонов методом гидропосева
В Улан-Удэ началась посадка газонов методом гидропосева
Общество, 09.07.2021
Работы проведут во всех районах города
В Бурятии назвали победителей конкурса краеведческой и детской литературы
В Бурятии назвали победителей конкурса краеведческой и детской литературы
Общество, 09.07.2021
В этом году было выбрано девять победителей в четырёх номинациях
В Монголии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8
В Монголии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8
Общество, 09.07.2021
Подземные толчки зарегистрированы в приграничном с Россией аймаке Завхан

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^