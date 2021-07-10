В Улан-Удэ сифилисом чаще болею женатые

Кожвендиспансер опубликовал статистические данные



Республиканский кожно–венерологический диспансер опубликовал данные заболеваемости в Улан-Удэ по инфекциям, передаваемые половым путём. Статистические данные собраны за первые шесть месяцев 2021 года.



Так, за эти полгода зарегистрировано 47 случаев заражения сифилисом, из них мужчин 27 женщин 20. Ранний сифилис: первичный – 3, вторичный 7, ранний скрытый – 37. Активно выявлено – 30, обратились сами - 17, из них анонимно – 15. По семейному положению: женатые – 30, холостые – 17.

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Зарегистрировано 136 случаев заражения гонореей. Большинство из них – это мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше. Однако есть больных подросткового возраста 14 случаев заражения в возрасте 15-17 лет. Свежая форма выявлена у 132 больных, хроническая – у 4. Активно выявлено – 8, обратились сами - 128, из них анонимно – 5. По семейному положению: женатые – 120, холостые - 16 случаев заражения.

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Трихомониазом заразились всего 188 человек, из них мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, 15-17 лет - 9 случаев заражения. Свежая форма выявлена у 109 больных, хроническая – у 79. Активно выявлено – 92, обратились сами - 96, из них анонимно – 6. По семейному положению: женатые – 61, холостые 127 случая заражения.

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За шесть месяцев зарегистрировано 103 случая заражения хламидиозом, мужчин – 74, женщин – 29. Свежая форма выявлена у 95 больных, хроническая – у 8. Активно выявлено – 11, обратились сами - 92, из них анонимно – 8. Большинство больных – холостые – 88 случаев, женатых – 15.

