В Хоринском районе Бурятии открылся новый кинозал

Отметим, что в 2019 году благодаря субсидиям в Бурятии открылись 9 кинозалов, из них два в отдаленных районах Улан-Удэ и шесть в районах Бурятии: в Кабанском – в п. Каменск, в Бичурском – в селе Бичура, в Заиграевском – в с. Новая Брянь, в Прибайкальском районе – в с. Турунтаево, в Кижингинском – в селе Кижинга, в г. Северобайкальске, в Еравнинском районе – в с. Сосново-Озёрское. В 2020 году обладателями обновлённого кинозала стали жители Хоринского района.





8 декабря, в районном доме культуры Хоринского района Бурятии состоялось торжественное открытие кинозала на 360 мест, полностью оборудованного современной техникой.- Село Хоринск стал одним из победителей конкурса фонда кино по поддержке кинозалов в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек в рамках нацпроекта «Культура». Отдел культуры Хоринского района удостоился гранта в размере 5 млн. рублей на оснащение кинозала районного Дома культуры кинооборудованием, — рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева на церемонии открытия.При устройстве кинооборудования было учтено всё: качество картинки, звука, передачи цвета, поддержка различных форматов. Кинозал оборудован уникальным серебряным экраном с электромеханическим подъёмом, который позволит получить проекцию с превосходной яркостью и насыщенными цветами. Теперь хоринцы смогут в полной мере погрузиться в мир киноискусства и насладиться отечественными и зарубежными картинами, не выезжая за пределы родного района.Первыми зрителями стали врачи районной больницы Хоринского района. В честь открытия для всех гостей был показан фильм «Подольские курсанты».- Кинотеатр у нас суперсовременный. Можно смотреть в 3D формате. Фильмы будут российского проката и зарубежного проката, то есть то, что идёт других кинотеатрах. Ну, тоже самое, что и в других современных кинотеатрах, даже бар с попкорном, сахарная вата, напитки, — пояснил Эрдэм Жамсаранов, начальник отдела культуры Хоринского района.После снятия ограничений из-за распространения коронавируса во всех муниципальных кинозалах Бурятии возобновится показ кинофильмов. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного кинопроизводства в объеме не менее 50% киносеансов и осуществление регулярного кинопоказа. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.