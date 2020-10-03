Уроженка Бурятии претендует на звание «Студентка России»

Общество, Фото: страница Янжимы Батуевой

Студентка из Бурятии вошла в топ-15 самых красивых студенток страны



Представительница Бурятии участвует во всероссийском конкурсе грации, спорта, таланта и патриотизма «Студентка России-2020». Янжима Батуева, студентка медицинского колледжа имени Раднаева, вошла в топ-15 конкурса «Студентка России». Она единственная представительница Дальневосточного федерального округа, кто остался в борьбе за корону.



Янжима уже в первый раз участвует в конкурсах красоты. Она является финалисткой регионального конкурса «Жемчужина Байкала», где завоевала титул «Народная Жемчужина». Также Янжима была финалисткой международного конкурса красоты «Miss Lumiere International World», финал которого прошёл в Сингапуре.



- Уже 6 октября Янжима начнёт борьбу за главный титул студенчества, - сообщили «Байкал-Daily» организаторы конкурса.



Среди других участниц, борющихся за титул «Студентка России-2020», представительницы Новосибирской области, Кемеровской, Рязанской, Тюменской, Пензенской, Омской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана и Алтайского края.



Победительницу назовут 10 октября на площадке Новосибирского государственного университета экономики и управления в рамках фестиваля молодёжной любительской культуры «ART».



