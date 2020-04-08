В МИДе заверили, что ситуацию «тщательно отслеживают»
Как сообщал «Байкал-Daily», 128 россиян, в том числе и жители Бурятии, застряли в транзитной зоне в Южной Корее - международные авиарейсы были отменены из-за пандемии коронавируса.
В представительство МИД в Улан-Удэ продолжают поступать обращения взволнованный родственников жителей Бурятии, которые в настоящий момент находятся в аэропорту Инчхон.
В представительстве сообщили, что все компетентные ведомства «тщательно отслеживают» ситуацию и ведут работу, направленную на вывоз россиян и их поддержку в сложных условиях.
- Такая ситуация сложилась после приостановки 27 марта регулярного воздушного сообщения из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, а также после отмены рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» в Москву (31 марта) и «Аврора» в города Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск, - сообщается на странице ведомства в Facebook.
По данным посольства России в Корее, около 50 человек не имеют местожительства в стране и достаточных финансовых средств для размещения в гостиницах - в настоящий момент они проживают в здании аэропорта. Также около 40 граждан России, летевших из третьих стран, находятся в транзитной зоне аэропорта.
В пресс-релизе посольства отмечается, что сотрудники оказывают помощь россиянам - доставляют предметы первой необходимости, включая питьевую воду, лекарственные средства, вещи для детей. Врач посольства посетила россиян и оказала необходимую медицинскую помощь нуждающимся.
Кроме того, в аэропорт были доставлены вещи, переданные проживающими в Корее соотечественниками. Российские дипломаты организовали на месте выдачу документов для иммиграционной службы и подробно проинформировали о возможностях получения помощи через портал Госуслуги.
Жителям Бурятии, застрявшим в Корее, доставляют воду и лекарства
Общество, Фото:
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