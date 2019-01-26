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Показали 100 видов «бурятской Фудзи». ВИДЕО

Показали 100 видов «бурятской Фудзи». ВИДЕО
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фотокорреспондент «Байкал-Dailу» Сергей Тарасенко показал красоту Иволгинской сопки Баян Тугад

Иволгинская Острая сопка — это некая местная Фудзи, возвышающаяся над Иволгинской долиной и видная в хорошую погоду даже из Улан-Удэ. Если вы едете в Иволгинский дацан, то обязательно проезжаете мимо этой горы, на склоне которой белыми камнями выложена огромная мантра «Ом мани бадмэ хум». Ещё одно её название — Баян Тугад, или «Богатый Павлин».

Есть версия, что когда-то в этих краях было очень тепло и в изобилии водились павлины. Кто знает? А возможно, сопка просто напоминает своими очертаниями павлина со сложенным хвостом. Историки говорят, что в пещере на горе некогда жили древние люди. Подтверждение тому — многочисленные петроглифы, обнаруженные там. На вершине сопки стоит буддийская ступа — субурган.

В 2012–2013-х годах фотокорреспондент «Байкал-Dailу» довольно часто проезжал мимо Иволгинской сопки, когда ездил в Селенгинский, Джидинский, Закаменский и Кяхтинский районы Бурятии на съёмки в дацаны. Сергей всегда снимал эту сопку прямо из окна автомобиля с 2012 по 2018 год. Постепенно накопилось много снимков, на которых кроме изображения самой горы, что-то происходило: паслись коровы, строились дома и так далее.

— Позднее я снимал сопку и во время велопрогулок, с разных сторон — от Калёново, Красноярово, Гурульбы и Тапхара. А однажды во время пешего похода мы с фотографом Андреем Огородником забрались-таки на самый верх горы, — рассказывает Сергей Тарасенко.



Наш фотокорреспондент, вдохновлённый знаменитыми сериями гравюр японского художника Кацусика Хокусая «36 видов горы Фудзи» и «100 видов горы Фудзи», завёл альбом «10500 видов Иволгинской сопки».

— Друзья, конечно, советовали сделать выставку или издать альбом. Но организация выставки — довольно затратное мероприятие. Однако ведь можно сделать что-то подобное и вполне доступными средствами — например, в виде слайдшоу, — говорит фотокорреспондент «Байкал-Dailу».
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