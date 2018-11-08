Члены школьного лесничества «Сибирский кедр» при поддержке Закаменского лесхоза создали небольшой экспериментальный питомник
Уже второй год там выращивают сеянцы деревьев, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
В прошлом году школьники посадили семена акаций, и сейчас наблюдают за их ростом до достижения трёхлетнего возраста. Пока их посадочный материал умещается в конторе лесхоза, в небольших ящиках. Но потом их планируют высадить в открытый грунт для озеленения территорий города Закаменска.
В этом году дети приняли решение опробовать технологию выращивания кедра, соблюдая все необходимые требования. Для начала они собрали более килограмма орешков. Это Только после тщательной обработки – промывки, вымачивания, обеззараживания и стратификации семян, юные лесоводы высадили орешки в почву. Весь процесс проходил под руководством лесничего Закаменского лесничества – Поповой Натальи Николаевны. Из уст профессионала, ребята узнали об особенностях посадки и ухода за кедром, о влиянии погодных условий на рост и развитие дерева и многом другом.
Дети говорят, что пока их питомник умещается в здании лесхоза, но они не собираются останавливаться на достигнутом. Школьники мечтают посадить кедры на погибших от лесных пожарах территориях уже через 3 года, таким образом, оставив свой след в истории родного края. Даже при небольшой всхожести, высаженных семян хватит, чтобы восстановить лес на территории 2 га.
В Бурятии школьники выращивают кедры
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