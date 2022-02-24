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Почти 250 тысяч предпринимателей стали пользователями услуг экосистемы Сбера

Почти 250 тысяч предпринимателей стали пользователями услуг экосистемы Сбера
Бизнес, 
Почти 250 тысяч клиентов — владельцев малого и микробизнеса стали пользователями пакета услуг с бесплатными решениями экосистемы за четыре месяца с момента запуска продукта

Клиентам бесплатно доступны сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру», «Электронный документооборот».

- С октября 2021 года мы расширили возможности наших пакетов услуг «Лёгкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом». Теперь все наши клиенты-предприниматели могут бесплатно воспользоваться сервисами, помогающими вести бизнес. Самым востребованным сервисом стал электронный документооборот — его активно используют более 67 тысяч предпринимателей. Подбором персонала воспользовались 27 тысяч клиентов, а бухгалтерскими и юридическими сервисами по 25 тысяч, - рассказал директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

«Юрист для бизнеса» может позволить получить устную юридическую консультацию по вопросам бизнеса и личным делам владельца бизнеса, провести переговоры от имени клиента. С помощью сервиса «Бухгалтерия для ИП» можно вести бухгалтерию онлайн, а с помощью сервиса «Работа.ру» — искать сотрудников. «Электронный документооборот» может дать возможность отправить отчётность в госорганы или обменяться важными документами с партнёрами.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк) www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

Сбер Сбербанк

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