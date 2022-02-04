2,6 млн предпринимателей учатся строить бизнес в Сбере

Сегодня 2,6 млн предпринимателей и самозанятых России обучается по различным образовательным курсам, разработанным с участием Сбера



Бесплатная онлайн-программа «БизнесКласс»запущена совместно с Google в 2016 году. По ней уже прошло обучение либо продолжают учёбу прямо сейчас больше 1 млн человек. 59% действующих предпринимателей после обучения улучшили коммерческие показатели своего бизнеса. Выпускниками создано 14 тысяч новых бизнесов, так как 12% из них открывают собственный бизнес по окончании курса.



В январе 2022 года на платформе стартовал новый курс «Как зарабатывать на хобби. Курс для фрилансеров и самозанятых», который уже набрал 2000 слушателей.Это комплексный онлайн-курс для самозанятых, который учитывает весь процесс: от поиска идеи до её реализации и продвижения, а также экономические нюансы ведения деятельности. В нём рассматриваются такие темы, как финансы, стратегия, маркетинг и юридические вопросы с акцентом на конкретные лайфхаки и практические решения.



Также в 2021 году на платформе «БизнесКласс» появился курс «Социальное предпринимательство», запущенный Сбером, Google и Московской школой управления «Сколково». На видеоуроках эксперты, предприниматели, инвесторы рассказывают о том, как найти социальную составляющую, которая может помочь развитию бизнеса, говорят о маркетинге и продвижении, социальном капитале и о том, как получить доступ к импакт-инвестициям.



В 2020 году при поддержке агентства стратегических инициатив был запущен бесплатный обучающий курс для молодых предпринимателей от 14 до 25 лет «Стань предпринимателем. Бизнес в стилеZ». Он может помочь тем, кто делает первые шаги в мире бизнеса или только задумывается о собственном деле. Более 6 тысяч молодых людей уже завершили обучение.



Кроме того, в ноябре 2021 года при поддержке Сбера и программы «БизнесКласс» совместно с правительством Удмуртской Республики началось обучение молодых предпринимателей региона в возрасте 14–20 лет. На проект «Школа бизнеса» было подано более 1000 заявок, 20 лучших прошли обучение. Главный приз составил 1 млн рублей.



В 2012 году Сбербанк основал дочернюю компанию «Деловая среда». Её миссией стало развитие предпринимательства. Совместно с Минэкономразвития РФ в 2018 году компанией была запущена Dasreda.ru— онлайн-платформа знаний и сервисов для бизнеса. За все время на онлайн-площадке зарегистрировалось 1,6 млн пользователей. Сегодня на платформе размещено порядка 1600 образовательных материалов: курсов, статей, видео и пошаговых инструкций по старту и развитию бизнеса от действующих бизнесменов, экспертов и лидеров EdTech-индустрии.



В начале 2022 года на платформе был запущен бесплатный курс «Как открыть ИП: курс для начинающих», призванный ответить на большинство вопросов предпринимателя на старте своего дела.



«Деловая среда» не только предлагает онлайн-решения по бизнес-образованию, но и проводит очные обучающие программы для предпринимателей в регионах сроком от двух недель до 14 месяцев. Самой длительной из них стала комплексная программа «Лучший сервис на Ямале», запущенная в октябре 2021 года совместно с агентством инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа «Мой бизнес». Цель проекта — повысить качество жизни местного населения Ямала через улучшение сервиса в бизнесе участников программы. До конца 2022 года 30 предпринимателей региона получат знания и инструменты для повышения лояльности клиентов и внедрят их в своё дело.



В 2021 году «Деловая среда» совместно с центром «Мой бизнес» Алтайского края провела для предпринимателей пилотную акселерационную программу «Продажи на маркетплейсах». Для предпринимателей мероприятие было бесплатным. По результатам программы 80% участников вышли на полки российских маркетплейсов. В 2022 году программа масштабируется и пройдёт сразу в нескольких регионах России.



Кроме того, в 2021 году «Деловая среда» успешно завершила три бизнес-акселератора, в которых приняли участие более 1900 школьников. По итогам программ 78 команд представили свои проекты на демоднях и разработали 60 прототипов товаров и услуг. При этом 20 командам удалось сделать первые продажи.



В 2022 году «Деловая среда» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планирует внедрение комплексной системы развития молодёжного предпринимательства в регионах. Вовлечение молодёжи от 14 лет в предпринимательскую деятельность будет базироваться на системной популяризации, глубинной работе по проектам и координаторах на местах.



- Мы успешно работаем с нашим партнёром Google и бесплатно обучаем предпринимателей из сферы малого бизнеса по всей стране. А весной этого года мы планируем на базе нашей дочерней компании «Деловая среда» запускать широкомасштабный проект с циклом учебных программ, который будет предназначен для молодых предпринимателей, - прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.



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