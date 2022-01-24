Авиакомпания выплатила 30 тысяч рублей
Бурятская транспортная прокуратура провела проверку по факту задержки 17 июля 2021 года авиарейса авиакомпании «Победа» № 1426 по маршруту «Улан-Удэ – Москва».
- Были выявлены нарушения требований федеральных авиационных правил по обслуживанию пассажиров. «Победа» не предоставила пассажирам своего авиарейса прохладительные напитки и питание в связи с его задержкой более четырёх часов, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Бурятским транспортным прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении. В свою очередь, управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москва признало «Победу». Авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей. Штраф в настоящее время оплачен.
«Победу» оштрафовали после задержки рейса Улан-Удэ – Москва
Бизнес, Фото:
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