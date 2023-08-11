Она использовала личные данные клиентов
В Хоринском районе Бурятии осудили бывшего кредитного менеджера микрофинансовой организации, которая воровала деньги, используя данные клиентов.
- Установлено, что менеджер с сентября 2021 года по июнь 2022 года совершила хищение вверенных ей денежных средств. Использовав персональные данные заёмщиков, она составила фиктивные договоры займа с 20 местными жителями, в соответствии с которыми получила и присвоила более 160 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Хоринский районный суд признал её виновной в присвоении с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Женщина отделалась лёгким наказанием: суд только лишил её права заниматься деятельностью, связанной с кассовым обслуживанием (проведением кассовых операций), на 3 года 6 месяцев.
Материальный ущерб, причинённый юридическому лицу, осуждённая возместила добровольно.
В Бурятии кредитный менеджер наворовала более 160 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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