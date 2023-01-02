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Центр Улан-Удэ погрузился во мрак

Центр Улан-Удэ погрузился во мрак
Происшествия,  Фото:Комитет городского хозяйства
Над устранением неполадки работает 38 человек

Сегодня в Улан-Удэ произошли перебои с электроэнергией. Днём без света остались жители центра города. Энергетики Бурятэнерго продолжают восстановительные работы на кабельных линиях, питающих подстанции Горсад и Центральная.

Причина отключения: повреждение участка линии и кабельных соединений (муфт).

- Работы достаточно сложные по технологии, которая связана с безопасностью персонала. Ориентировочно потребителей подключат до 22 часов. При выполнении переключений социально значимые объекты и котельные перезапитываются от дизель-генераторов. Рассматривается необходимость подключать дизельные станции на те многоквартирные дома, где возникает низкое давление теплоносителя на верхних этажах, - сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь».


Сейчас в работах задействовано 16 бригад (38 человек), которые работают в условиях минусовых температур. О завершении работ сообщат дополнительно.


отключение света

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