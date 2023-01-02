В Улан-Удэ спасатели помогли выбраться заблудившемуся таксисту из леса

Благодаря оперативной и своевременной помощи спасателей, мужчина в удовлетворительном состоянии продолжил свой маршрут.







1 января в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в черте города Улан-Удэ в лесу заблудился человек. По уточнённым данным, таксист следовал по навигатору на принятый им заказ, и в районе микрорайоне Шишковка заехал в лес, в следствии чего заблудился.Самостоятельно найти дорогу из леса он не смог.- Прибыв на место, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы оказали помощь заблудившемуся мужчине и вывели его из леса, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.