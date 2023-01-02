В Улан-Удэ спасатели помогли выбраться заблудившемуся таксисту из леса

Водитель ехал по вызову
1 января в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в черте города Улан-Удэ в лесу заблудился человек. По уточнённым данным, таксист следовал по навигатору на принятый им заказ, и в районе микрорайоне Шишковка заехал в лес, в следствии чего заблудился.
Самостоятельно найти дорогу из леса он не смог.
- Прибыв на место, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы оказали помощь заблудившемуся мужчине и вывели его из леса, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Благодаря оперативной и своевременной помощи спасателей, мужчина в удовлетворительном состоянии продолжил свой маршрут.
Из-за отключения электроэнергии отменили спектакль
Расследуется уголовное дело
Женщина надеялась на увеличение суммы вдвое
Инцидент произошёл в первый день нового года
Дознаватели устанавливают причины возникновения пожаров
Горел частный дом в Курумканском районе
7 из них произошли в жилом секторе
В Новый год в Иркутской области произошло семь пожаров
На них «наткнулись» на территории поселения Степной Дворец
В большей части случаев причиной стало превышение нагрузок потребителями
Из-за происшествия был задержан пассажирский поезд
У вызвавшей подозрение у сотрудников ДПС машины были перебиты номера
У 75-летней пенсионерки мошенники украли 500 тысяч рублей
Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при установке отопительного котла
Злоумышленник угрожал гражданину неблагоприятными последствиями и требовал денег