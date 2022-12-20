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В Улан-Удэ подросток украл одежду, шоколадки и чипсы

В Улан-Удэ подросток украл одежду, шоколадки и чипсы
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
15-летнего юношу задержали в торговом центре

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 15-летнего воришку. Он украл джинсы, футболку, а также шоколадки, чипсы и соки.

- На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в одном из торгово-развлекательных центров. На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Росгвардейцы в торговом центре, при содействии работников службы безопасности центра, задержали злоумышленника. В ходе разбирательства было установлено, что задержанный несовершеннолетний привлек внимание охранников в магазине фиксированных цен. При проверке были обнаружены за пазухой куртки похищенные шоколадки, чипсы и соки, а также джинсы и футболка, которые не продаются в данной торговой сети, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.


В ходе просмотра видео с камер наблюдения и по биркам на вещах было установлено, что подросток украл вещи стоимостью более пяти тысяч рублей в одном из бутиков ТРЦ. А затем продолжил кражи в другом месте.

Задержанный 15-летний юноша ранее привлекался к уголовной ответственности. Он был доставлен в полицию. В ходе досмотра у него также изъяли сотовый телефон, находящийся в розыске.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Проверяется причастность задержанного парня к другим кражам. 
кража Росгвардия

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