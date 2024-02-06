В Бурятии состоялось первенство по хоккею с мячом

Общество, Фото: администрация Бичурского района

Чемпионом стала команда Хоринского района



Со 2 по 4 февраля в посёлке Новая Брянь Заиграевского района Бурятии прошло первенство республика по хоккею с мячом в возрастной категории 2009-2010 годов рождения.



По итогам соревнований победителями стали хоккеисты Хоринского района. На втором месте команда Заиграевского района. Третье место занял Бичурский район.



- От Бичурской ДЮСШ принимало участие в соревнованиях 2 команды. Команда девочек заняла 3 место в своей возрастной группе. Всего в первенстве принимали участие 7 команд, - сообщает администрация Бичурского района.

