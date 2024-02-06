06 февраля

05 февраля

Популярное

В Бурятии состоялось первенство по хоккею с мячом

В Бурятии состоялось первенство по хоккею с мячом
Общество,  Фото:администрация Бичурского района
Чемпионом стала команда Хоринского района

Со 2 по 4 февраля в посёлке Новая Брянь Заиграевского района Бурятии прошло первенство республика по хоккею с мячом в возрастной категории 2009-2010 годов рождения.

По итогам соревнований победителями стали хоккеисты Хоринского района. На втором месте команда Заиграевского района. Третье место занял Бичурский район.

- От Бичурской ДЮСШ принимало участие в соревнованиях 2 команды. Команда девочек заняла 3 место в своей возрастной группе. Всего в первенстве принимали участие 7 команд, - сообщает администрация Бичурского района.
хоккей с мячом Бурятия первенство Бурятии спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бегун из Бурятии стал призёром «Русской зимы»
Бегун из Бурятии стал призёром «Русской зимы»
Общество, 06.02.2024
Спортсмен отличился на дистанции 800 м
Семейский сбор шишек внесли в реестр этнокультурного достояния РФ
Семейский сбор шишек внесли в реестр этнокультурного достояния РФ
Общество, 06.02.2024
Традиционные технологии были записаны в Красночикойском районе Забайкалья
В Белый месяц в Монголию будут открыты только 3 погранперехода
В Белый месяц в Монголию будут открыты только 3 погранперехода
Общество, 06.02.2024
Все остальные будут закрыты с 10 по 12 февраля
В Бурятии проведут капремонт в 20 многоквартирных домах
В Бурятии проведут капремонт в 20 многоквартирных домах
Общество, 06.02.2024
В них заменят крыши, обновят сантехнику и электрику
Через 6 лет турпоток на Байкал может вырасти в 2 раза
Через 6 лет турпоток на Байкал может вырасти в 2 раза
Общество, 06.02.2024
Количество туристов может превысить 5 миллионов
Жительница Гусиноозёрска отпраздновала столетие
Жительница Гусиноозёрска отпраздновала столетие
Общество, 06.02.2024
Поздравление принимала Екатерина Башкирова
В России выберут лучшие книги о Дальнем Востоке
В России выберут лучшие книги о Дальнем Востоке
Общество, 06.02.2024
Стартовал новый сезон премии имени Арсеньева
В Улан-Удэ установлена мемориальная доска в честь заслуженного врача
В Улан-Удэ установлена мемориальная доска в честь заслуженного врача
Общество, 06.02.2024
Она появилась на стене республиканского онкологического диспансера
В Бурятии к строящемуся дугану возвели пандус
В Бурятии к строящемуся дугану возвели пандус
Общество, 06.02.2024
Освящение дугана намечено на сентябрь
В Улан-Удэ продлили режим чёрного неба
В Улан-Удэ продлили режим чёрного неба
Общество, 06.02.2024
Воздух в столице Бурятии остаётся опасным
В Улан-Удэ будут восемь раз в год палить из пушки
В Улан-Удэ будут восемь раз в год палить из пушки
Общество, 06.02.2024
К семи праздничным датам для полуденного выстрела добавили ещё одну
В Бурятии зоозащитники продолжают судиться с властями из-за бездомных собак
В Бурятии зоозащитники продолжают судиться с властями из-за бездомных собак
Общество, 06.02.2024
Они добиваются отмены закона об эвтаназии бродячих животных
В столицу Бурятии едет редкий «Богатырь»
В столицу Бурятии едет редкий «Богатырь»
Общество, 06.02.2024
Новенький трамвай уже упаковали и отправили в Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^