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В Иркутске построят реабилитационный центр

В Иркутске построят реабилитационный центр
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава Иркутской области
Он появится на базе одной из городских больниц

Заседание медицинского совета состоялось в Иркутской области 13 декабря. В ходе заседании участники обсудили концепцию строительства реабилитационного центра на базе Иркутской городской больницы №6.

– Ежегодно в Иркутской городской больнице № 6 реабилитацию проходят более тысячи человек. Мы видим, что реабилитация в регионе востребована, и понимаем, что эта потребность будет только возрастать. В первую очередь, необходимо создать условия для восстановления участников СВО и их семей. Региональным минздравом уже разработано медико-техническое задание. Дальше необходимо согласовать его с Минздравом РФ и определиться по наиболее востребованным профилям реабилитации. Также поручил коллегам ознакомиться с опытом других субъектов по строительству подобных центров, – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Под реабилитационный центр на базе Иркутской городской больницы №6 планируется строительство стационарного комплекса на 178 коек. Предварительно на базе центра восстановление будут проходить пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, периферической нервной системы, соматическими заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Также планируется размещение терапевтического отделения, отделения офтальмологии и дневного стационара медицинской реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

Иркутская область здравоохранение

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