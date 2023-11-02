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Подведены итоги конкурса синквейнов на бурятском языке

Подведены итоги конкурса синквейнов на бурятском языке
Общество,  Фото:нацбиблиотека РБ
Победитель получил сертификат и диплом

В рамках месяца бурятского языка в Улан-Удэ прошёл конкурс синквейнов на заданную тему. Его провели в национальной библиотеке РБ с целью популяризация бурятского языка и литературы.

Синквейн — это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. В течение недели участники экспромтом писали подобные стихи на темы: «Хэлэн», «Саг», «Үдэр», «Наран», «Ном» и «Ажал». Созданные синквейны оценивали по следующим критериям: владение средствами бурятского языка, соответствие тематике и грамотность.

По итогам конкурса жюри единогласно выбрало победителя конкурса. Им оказался Пётр Аюрзанаев, учитель истории.

Ном
Нимгэн, зузаан
Үргэнэ, заана, туһална.
Наһанай нангин нүхэр.
Баялигни.

На торжественном вечере, посвящённом Дню бурятского языка «Баяр ёhололой тоглолто» ему вручили сертификат и диплом победителя, сообщили в нацбиблиотеке.

Бурятия бурятский язык стихи конкурс

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