Подведены итоги конкурса синквейнов на бурятском языке

Победитель получил сертификат и диплом
В рамках месяца бурятского языка в Улан-Удэ прошёл конкурс синквейнов на заданную тему. Его провели в национальной библиотеке РБ с целью популяризация бурятского языка и литературы.
Синквейн — это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. В течение недели участники экспромтом писали подобные стихи на темы: «Хэлэн», «Саг», «Үдэр», «Наран», «Ном» и «Ажал». Созданные синквейны оценивали по следующим критериям: владение средствами бурятского языка, соответствие тематике и грамотность.
По итогам конкурса жюри единогласно выбрало победителя конкурса. Им оказался Пётр Аюрзанаев, учитель истории.
Ном
Нимгэн, зузаан
Үргэнэ, заана, туһална.
Наһанай нангин нүхэр.
Баялигни.
На торжественном вечере, посвящённом Дню бурятского языка «Баяр ёhололой тоглолто» ему вручили сертификат и диплом победителя, сообщили в нацбиблиотеке.
Их ликвидировали в двух населённых пунктах
Церемония 4 ноября пройдёт по-новому
Городу подарена копия колокола, отлитого 125 лет назад
Стартовал приём заявок на конкурс застройщиков
Её обсудили на сессии в Байкальске
Сельчане заявили, что врач не приезжает к ним после вызова на дом
Однако работы могут завершить до конца этого года
Только треть горожан ставят работу на первое место
Юбиляра поблагодарили за труд в годы войны и послевоенное время
Дома подключили к централизованным сетям теплоснабжения
Крапивницу встретили в Бичурском районе
В зону транспортной безопасности «проникло» неустановленное лицо
Почётное звание ему вручили после спектакля «Ромео и Джульетта»
Это Байкал, буддизм, бескрайние просторы и нерпа
Юбиляр родилась в городе Ленинград