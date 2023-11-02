Подведены итоги конкурса синквейнов на бурятском языке





В рамках месяца бурятского языка в Улан-Удэ прошёл конкурс синквейнов на заданную тему. Его провели в национальной библиотеке РБ с целью популяризация бурятского языка и литературы.Синквейн — это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. В течение недели участники экспромтом писали подобные стихи на темы: «Хэлэн», «Саг», «Үдэр», «Наран», «Ном» и «Ажал». Созданные синквейны оценивали по следующим критериям: владение средствами бурятского языка, соответствие тематике и грамотность.По итогам конкурса жюри единогласно выбрало победителя конкурса. Им оказался Пётр Аюрзанаев, учитель истории.На торжественном вечере, посвящённом Дню бурятского языка «Баяр ёhололой тоглолто» ему вручили сертификат и диплом победителя, сообщили в нацбиблиотеке.