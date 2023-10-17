В микрорайонах Улан-Удэ появилось новое уличное освещение

Его установили в Светлом и Забайкальском



В Улан-Удэ новое уличное освещение появилось в микрорайонах Светлый и Забайкальский. Так, в ДНТ «Энергостроитель» и на улицах Речная, Ключевая, Шукшина, 30 лет Победы, Совхозная, Олимпийская, Яшмовая, Благодатная, переулок Багряный появились фонари. Они будут обеспечивать безопасность жителей в тёмное время суток, сообщили в администрации Октябрьского района.



— В первую очередь, стараемся осветить самые отдалённые микрорайоны. В следующем году большая часть наказов также идёт на освещение, - пояснили в горсовете.



Приёмка наружного освещения в микрорайонах Забайкальский и Светлый прошла на прошлой неделе. Здесь было установлено более 100 фонарей.