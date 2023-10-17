Его установили в Светлом и Забайкальском
В Улан-Удэ новое уличное освещение появилось в микрорайонах Светлый и Забайкальский. Так, в ДНТ «Энергостроитель» и на улицах Речная, Ключевая, Шукшина, 30 лет Победы, Совхозная, Олимпийская, Яшмовая, Благодатная, переулок Багряный появились фонари. Они будут обеспечивать безопасность жителей в тёмное время суток, сообщили в администрации Октябрьского района.
— В первую очередь, стараемся осветить самые отдалённые микрорайоны. В следующем году большая часть наказов также идёт на освещение, - пояснили в горсовете.
Приёмка наружного освещения в микрорайонах Забайкальский и Светлый прошла на прошлой неделе. Здесь было установлено более 100 фонарей.
В микрорайонах Улан-Удэ появилось новое уличное освещение
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Город примет всероссийский матч «звёзд»
Будут реализованы совместные исследования и проекты в сфере наук об образовании
Участие принимали команды девушек
Его установили в Светлом и Забайкальском
Она защитит Наушки от вод Селенги
Труженица тыла – уроженка Качугского района
В командном зачёте победил город Северобайкальск
Ограничения для движения транспорта будут действовать в ночь с 18 на 19 октября
Победила команды из Читы
Турнир выиграли спортсменки из Гусиноозёрска
Его отметили в нескольких номинациях
Турнир класса «А» проходил в Красноярске
За медали боролись юноши 2006-2008 годов рождения
Руслан Тарасов погиб в ходе спецоперации
Про неё вспомнили только после обращения в прокуратуру