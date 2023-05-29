Победителем стал «Шпалозавод»
В Иволгинске завершился турнир «Лиги развития» чемпионата «МЛБЛ-Бурятия». Последний день соревнований определил местам всех участников, сообщает пресс-служба федерации баскетбола РБ.
Команда «СОШ 46» взяла реванш и добыла свою первую победу в сезоне над баскетболистами «Хуртэя». В следующей игре «Шпалозавод» сумели одолеть «35-ку». В заключительном матче тура «БРПК» сломили ход встречи в свою пользу в игре против «СОШ 46».
По итогам чемпионата места распределились следующим образом:
1 место - «Шпалозавод», Заиграевский район
2 место - «Тарбагатай», Тарбагатайский район
3 место - «БРПК», город Улан-Удэ
Самым ценным игроком турнира признан Денис Смирнов из «Шпалозавода».
Лучший по передачам – Алексей Михайлов, «Шпалозавод».
Лучший по подборам – Никита Бадусев, «БРПК».
Лучший по перехватам – Лев Шигин, «Хуртэй».
Лучший по блокшотам – Даниил Усов, «Хуртэй».
В Бурятии баскетбольную лигу выиграли заиграевцы
Общество, Фото:
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