В Бурятии баскетбольную лигу выиграли заиграевцы

Общество, Фото: сообщает пресс-служба федерации баскетбола РБ

Победителем стал «Шпалозавод»



В Иволгинске завершился турнир «Лиги развития» чемпионата «МЛБЛ-Бурятия». Последний день соревнований определил местам всех участников, сообщает пресс-служба федерации баскетбола РБ.



Команда «СОШ 46» взяла реванш и добыла свою первую победу в сезоне над баскетболистами «Хуртэя». В следующей игре «Шпалозавод» сумели одолеть «35-ку». В заключительном матче тура «БРПК» сломили ход встречи в свою пользу в игре против «СОШ 46».



По итогам чемпионата места распределились следующим образом:

1 место - «Шпалозавод», Заиграевский район

2 место - «Тарбагатай», Тарбагатайский район

3 место - «БРПК», город Улан-Удэ



Самым ценным игроком турнира признан Денис Смирнов из «Шпалозавода».

Лучший по передачам – Алексей Михайлов, «Шпалозавод».

Лучший по подборам – Никита Бадусев, «БРПК».

Лучший по перехватам – Лев Шигин, «Хуртэй».

Лучший по блокшотам – Даниил Усов, «Хуртэй».







