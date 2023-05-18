Коммунальная инфраструктура в Бурятии приходит в упадок





В Бурятстате рассказали о состоянии коммунальной инфраструктуры в республике. Всего в регионе, по последним данным, насчитывается 620 котельных, которые в ушедшем 2022 году произвели 3044,1 тысяч Гкал тепла. Ещё 2511,2 тысяч Гкал получили со стороны.Протяжённость тепловых и паровых сетей (в двухтрубном исчислении) организаций, отпускающих тепло и горячую воду населению и предприятиям, в конце года составляла 1667,6 километра. Из них 556 км. (или 33,3%) нуждались в замене. Всего в 2022-ом обновили 25,1 километра таких коммуникаций (1,5 %). Потери тепловой энергии достигли 1014,9 тысяч Гкал (или 18,6%) поданного в сеть тепла.Протяжённость водопроводных сооружений в республике – 1891,6 километра, и более половины из них – 55,2% (1044,1 километра) – тоже требуется заменить. Но за год привести в порядок удалось лишь 13,7 км (0,7 %). Утечка и неучтённый расход воды оценили в 10095,4 тысяч кубометров – это 20,5 %.Непросто всё и с канализационными сетями. Почти половина коммуникаций – 521,1 километра (или 48,5 %) из 1074,4 км – ветхие. В 2022 году в Бурятии зафиксировали 18 аварий в системе теплоснабжения, 17 и 5 – на сетях водоснабжения и водоотведения соответственно.