Трое забайкальцев предстанут перед судом за кражу золота на 200 млн

Украденные слитки мужчины спрятали в лесу в другом регионе
Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в краже, совершённой организованной группой в особо крупном размере, и незаконном обороте драгоценных металлов.
По версии следствия, 21 февраля 2023 года в Каларском районе Забайкальского края участники организованной группы похитили из кузова-фургона остановившейся на отдых фельдъегерской машины 8 слитков, содержащих 47 кг золота и 11 кг серебра, общей стоимостью 209 млн рублей.
Драгоценный металл был вывезен в двух мешках на специально подготовленном для преступления внедорожнике и спрятан в разных местах в лесу на территории Тындинского района Амурской области.
- На следующий день правоохранительные органы установили личность обвиняемых, которые задержаны и в дальнейшем заключены под стражу. Похищенные слитки обнаружены в тайниках и изъяты, после чего возвращены владельцу – золотодобывающей компании, - сообщают в прокуратуре Забайкальского края.
К преступлению обвиняемые готовились долго. Организатор преступления, ранее работавший водителем в фельдъегерской службе, знал маршрут перевозки драгоценных металлов, место отдыха сопровождающих. Он и двое его родственников разработали детальный план, подготовили автомобиль с высокой проходимостью, перед совершением преступления около недели жили в лесу и не выходили на связь.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каларский районный суд Забайкальского края.
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