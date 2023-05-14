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В Улан-Удэ до +11 градусов

В Улан-Удэ до +11 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике местами небольшой дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 мая в республике облачно с прояснением, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +8,+13, местами +3,+8.

В Улан-Удэ днём слабые осадки. Ветер северо-западный, днём порывы до 15 м/с. Температура, днём +9,+11.
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