В республике местами небольшой дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 мая в республике облачно с прояснением, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +8,+13, местами +3,+8.
В Улан-Удэ днём слабые осадки. Ветер северо-западный, днём порывы до 15 м/с. Температура, днём +9,+11.
В Улан-Удэ до +11 градусов
Общество, Фото:
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