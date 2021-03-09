Агинский округ примет первенство ДФО по настольному теннису

В соревнованиях планируется участие 120 спортсменов



С 17 по 21 марта в Агинском Бурятском округе пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 13 лет. Соревнования проведут в физкультурно-оздоровительном центре «Баатар» посёлка Агинское.



В первенстве примут участие 120 спортсменов из десяти регионов Дальневосточного федерального округа.



Мероприятие состоится без участия зрителей, с регулярным проветриванием и влажной уборкой помещения, с соблюдением строгого контроля за состоянием участников соревнований и другими профилактическими мерами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского округа.



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