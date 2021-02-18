Артистка театра «Байкал» сняла клип на льду Байкала

- Впервые я услышала эту песню в студенческие годы, когда проходила практику. Именно тогда у меня появилась мечта снять красивый музыкальный клип на эту песню. И сейчас моя мечта исполнилась. «Ягаруухай» в основном, исполняли иркутские буряты во время празднования Сагаалгана и Сурхарбана, - рассказала Бутидма Жугдурова.





<br />

Театр «Байкал» презентовал клип Бутидмы Жугдуровой на песню «Ягаруухай».Съемки клипа прошли на льду Байкала, в районе села Турка. В съёмках приняли участие артисты балета театра, которые показали зимние забавы, хороводы и һээр шаалган – разбивание кости.- Эта песня про национальные бурятские игры и чуть-чуть про любовь. В кадре я хотел передать весь антураж и самобытность бурятских игр, - поделился режиссёр клипа, музыкальный руководитель театра «Байкал» Баттулга Галмандах.