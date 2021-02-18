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Артистка театра «Байкал» сняла клип на льду Байкала

Артистка театра «Байкал» сняла клип на льду Байкала
Общество, 
Клип снят на народную песню, которая отражает весёлый нрав бурятского народа

Театр «Байкал» презентовал клип Бутидмы Жугдуровой на песню «Ягаруухай».

- Впервые я услышала эту песню в студенческие годы, когда проходила практику. Именно тогда у меня появилась мечта снять красивый музыкальный клип на эту песню. И сейчас моя мечта исполнилась. «Ягаруухай» в основном, исполняли иркутские буряты во время празднования Сагаалгана и Сурхарбана, - рассказала Бутидма Жугдурова.


Съемки клипа прошли на льду Байкала, в районе села Турка. В съёмках приняли участие артисты балета театра, которые показали зимние забавы, хороводы и һээр шаалган – разбивание кости.

- Эта песня про национальные бурятские игры и чуть-чуть про любовь. В кадре я хотел передать весь антураж и самобытность бурятских игр, - поделился режиссёр клипа, музыкальный руководитель театра «Байкал» Баттулга Галмандах.


театр "Байкал" клип
 
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