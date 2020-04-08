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В Бурятии выявили самого активного больного коронавирусом

В Бурятии выявили самого активного больного коронавирусом
Общество, 
В республике появилась альтернативная карта распространения COVID-19

В Бурятии создана ещё одна карта распространения корорнавируса. Её создал эксперт российского фонда развития инициатив «Умник» Павел Сахияев. Карта доступна по адресу http://www.stopvirus03.ru/

- Возникла идея спонтанно, просто сидел на самоизоляции и думал, вообще непонятно, есть ли эти заражённые и где они находятся, и как можно уменьшить распространение заражения. Новости уже не радовали, особенно когда Бурятия «ворвалась» в пятёрку лидеров регионов по заражению, и чтобы не было вакуума в век информационных технологий. Написали в правительство главе администрации Баир Дашиевичу Цыренову с инициативой, идея понравилась Алексею Самбуевичу Цыденову (глава Бурятии – ред.), - поделился разработчик.

Он пояснил, что правительство выгружает данные на свой геопортал, а общественники берут официальные данные и переносят в Яндекс-карты для удобства пользователей.

- Конечно, всё произошло не так быстро, как я ожидал, ещё я не понял разногласий со стороны минздрава они не смогли выгружать данные по пациентам. Хотя, как показывает практика Израиля, они оглашают полностью ФИО заболевшего и все его передвижения в инкубационный период, чтобы снизить тем самым вероятность заражения остальных граждан Израиля. И каждый заболевший рассматривается с точки зрения, что он биологическое оружия массового поражения, которое может нанести большой вред для окружающих, - рассказал Павел.

На карте отображены все перемещения пациентов под номерами. Указана дата и адрес пребывания больного. Она отображает вероятные контакты заболевших людей.

Президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов ознакомился с альтернативной картой и выявил самого активного пациента.

- 30-й пациент ну вообще активный. Везде побывал. И в конце забежал в «Центр дезинфекционных услуг», видимо, чтобы следы замести. 26-й успел в Capital Mall забежать и в «Занзибар» People's Park. Хорошо, что ТРЦ закрыты. А 22-й и 27-й вообще вдвоём проехались до Баргузина, тоже, видимо, подарки покупали по всему городу и дела решали, - написал Алексей на своей странице в Facebook.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на официальном Геопортале Бурятии, который курирует минимущества, создали такую же карту. Однако она работает довольно медленно, не адаптирована под мобильную версию, а пользователи жалуются на плохую графику, недоработки карты в виде отсутствия детализации. «Просто куча точек», писали пользователи Сети. 

По данным на 8 апреля в Бурятии зарегистрировано 54 заболевших коронавирусом. Среди них 11 детей. В понедельник скончалась пожилая пациентка, которая находилась в реанимации на аппарате ИВЛ. 

коронавирус
 
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