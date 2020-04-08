В Бурятии выявили самого активного больного коронавирусом

В республике появилась альтернативная карта распространения COVID-19
В Бурятии создана ещё одна карта распространения корорнавируса. Её создал эксперт российского фонда развития инициатив «Умник» Павел Сахияев. Карта доступна по адресу http://www.stopvirus03.ru/
- Возникла идея спонтанно, просто сидел на самоизоляции и думал, вообще непонятно, есть ли эти заражённые и где они находятся, и как можно уменьшить распространение заражения. Новости уже не радовали, особенно когда Бурятия «ворвалась» в пятёрку лидеров регионов по заражению, и чтобы не было вакуума в век информационных технологий. Написали в правительство главе администрации Баир Дашиевичу Цыренову с инициативой, идея понравилась Алексею Самбуевичу Цыденову (глава Бурятии – ред.), - поделился разработчик.
Он пояснил, что правительство выгружает данные на свой геопортал, а общественники берут официальные данные и переносят в Яндекс-карты для удобства пользователей.
- Конечно, всё произошло не так быстро, как я ожидал, ещё я не понял разногласий со стороны минздрава они не смогли выгружать данные по пациентам. Хотя, как показывает практика Израиля, они оглашают полностью ФИО заболевшего и все его передвижения в инкубационный период, чтобы снизить тем самым вероятность заражения остальных граждан Израиля. И каждый заболевший рассматривается с точки зрения, что он биологическое оружия массового поражения, которое может нанести большой вред для окружающих, - рассказал Павел.
На карте отображены все перемещения пациентов под номерами. Указана дата и адрес пребывания больного. Она отображает вероятные контакты заболевших людей.
Президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов ознакомился с альтернативной картой и выявил самого активного пациента.
- 30-й пациент ну вообще активный. Везде побывал. И в конце забежал в «Центр дезинфекционных услуг», видимо, чтобы следы замести. 26-й успел в Capital Mall забежать и в «Занзибар» People's Park. Хорошо, что ТРЦ закрыты. А 22-й и 27-й вообще вдвоём проехались до Баргузина, тоже, видимо, подарки покупали по всему городу и дела решали, - написал Алексей на своей странице в Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на официальном Геопортале Бурятии, который курирует минимущества, создали такую же карту. Однако она работает довольно медленно, не адаптирована под мобильную версию, а пользователи жалуются на плохую графику, недоработки карты в виде отсутствия детализации. «Просто куча точек», писали пользователи Сети.
По данным на 8 апреля в Бурятии зарегистрировано 54 заболевших коронавирусом. Среди них 11 детей. В понедельник скончалась пожилая пациентка, которая находилась в реанимации на аппарате ИВЛ.
В Бурятии выявили самого активного больного коронавирусом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике появилась альтернативная карта распространения COVID-19
Медперсонал больницы №4 ведёт видеожурнал изоляции
Согласно Яндекс-картам, в столице Бурятии уровень самоизоляции составил 4,3 балла
Главный тренер женской сборной по боксу заявил, что никаких угроз здоровью спортсменок не выявлено
Дезинфекцию в многоквартирных домах поставили на особый контроль
В колонии-поселении №3 впервые провели видеопереговоры
Финальный тур пройдёт с 13 по 30 апреля
Уголовное дело передано в суд
Выдача продуктовых наборов начнётся с завтрашнего дня
Жители Сотниково больше суток оставались без холодной воды
Однако в районах республики местами снег
Каждый желающий может записать видео, на котором читает вслух своё любимое литературное произведение
Лекцию проведёт доктор буддийской философии
На капитальный ремонт трёх фасадов планируется потратить более 10 млн
Рисунки принимаются до 3 мая