Пациентка с коронавирусом скончалась в Бурятии

В Бурятии умер первый пациент с коронавирусной инфекцией. 73-летняя пациентка скончалась в отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы в Улан-Удэ, сообщили в республиканском оперштабе.
Пожилая женщина имела первую группу инвалидности.
- К большому сожалению, у нас первая потеря среди больных с коронавирусной инфекцией. Двусторонняя пневмония у пожилой женщины усугубилась на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертонии, кроме того она ранее перенесла инсульт. 2 апреля, после выявления коронавирусной инфекции, она была переведена в инфекционную больницу из городской больницы №4, где проходила долговременное лечение. Иммунные функции организма были очень снижены. Пациентка находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Врачи боролись до последнего, ход лечения согласовывался с московскими специалистами, а также с ведущими врачами из других медицинских организаций республики, - сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Она принесла глубокие соболезнования родным и близким женщины.
Известно, что женщина была в круге контактных лиц мужчины из Иркутской области, у которого был диагностирован COVID-19. Он приходился ей братом.
В Бурятии на 6 апреля зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. По данным на утро 6 апреля, в России диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 5389 человек, из которых пролечены и выписаны из медицинских организаций 355 человека. Жизнь 45 пациентов спасти не удалось.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня же зарегистрирована первая смерть больного с коронавирусом в Иркутской области.