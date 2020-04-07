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Случаи коронавируса в Бурятии нанесли на онлайн-карту

Случаи коронавируса в Бурятии нанесли на онлайн-карту
Общество, 
С помощью карты каждый желающий может определить риски своего заражения коронавирусной инфекции, отследив места пребывания заболевших

На Геопортал Бурятии по адресу http://geo.govrb.ru/nacproject.html загружена информация о местах пребывания людей, заболевших коронавирусной инфекцией.

Пройдя по ссылке, необходимо в левом столбце раскрыть меню «Информация о территориях, на которых выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», а затем выбрать интересующий раздел, поставив соответствующую галочку. Пользователь может увидеть районы и населённые пункты, где выявлены пациенты с коронавирусной инфекцией, населённые пункты, где есть случаи подозрения на заболевание коронавирусом, и непосредственно выявленные случаи коронавируса с указанием возможных мест контакта с заболевшим.

С помощью карты каждый житель республики может определить риски своего заражения коронавирусной инфекции, отследив места пребывания заболевших. Администраторы Геопортала Бурятии публикуют данные, предоставленные управлением Роспотребнадзора. Контактные места выявляются в ходе противоэпидемических мероприятий, которые проводят эпидемиологи. Карта обновляется ежедневно, по мере поступления данных.

Геопортал Бурятии создан министерством имущественных и земельных отношений. Это ресурс, предоставляющий оперативный доступ всем ответственным и заинтересованным лицам к картографической и кадастровой информации. Он даёт возможность объективно оценить ситуацию с точностью и полнотой имеющихся данных, сообщили в правительстве Бурятии.

Шесть очагов

На карте, в частности, указаны шесть населённых пунктов, где выявлены больные коронавирусом. Это Улан-Удэ – 40 случаев, посёлок Николаевский Тарбагайского района – один случай, ДНТ «Сокол» Иволгинского района – один случай, село Гурульба Иволгинского района – один случай, село Сотниково – два случая.

Самый отдалённый от столицы Бурятии населённый пункт с заразившимся – село Турунтаево Прибайкальского района, где один заболевший.

Улицы и организации

Самая привлекательная вкладка на портале – выявленные случаи заболевания. Приблизив курсор, можно узнать дату заражения и самое главное, возможные места контактов.

К примеру, на Восточном в районе улицы Туполева трое заболевших, у них коронавирус выявили друг за другом. Среди возможных мест контактов с заболевшими указаны столовая в Гремячинске или бассейн «Юбилейный» в Загорске.

Заболевший с Саян посещал аэропорт «Байкал». Больной, живущий недалеко от микрорайона Орешкова, - среднюю школу №42 и музыкально-гуманитарный лицей. Пациент из посёлка Забайкальский также указал, что был в конце марта в аэропорту.

Среди других массовых мест, где не так давно бывали заразившиеся, также есть ТРЦ «Capital Mall», аптека «Лара» на Октябрьской, кафе «Самурай», ресторан «Рестон», пожарная часть в Сотниково, школа №8, школа «Total English» и др.

В случае, если на карте вы видите, что вы недавно находились или находитесь вблизи контактных мест, контактировали с зараженными, а также у вас появились респираторные симптомы, вам необходимо обратиться на горячую линию минздрава Бурятии по телефону: 8 (3012) 379535 или 112 круглосуточно.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число случаев заражения коронавирусом достигло уже 50. 6 апреля скончалась пожилая пациентка, у которой был диагностирован COVID-2019.

коронавирус
 
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