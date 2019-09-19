В один день в Закаменске проведут интеллектуально-патриотическую игру и спартакиаду
25 сентября в Закаменске пройдёт ряд мероприятий.
Одним из них станет первая республиканская интеллектуально-патриотическая игра «Знай наших». В ней примут участие юноши и девушки учреждений и организаций республики. Эта состязание организовано с целью активизации интереса молодёжи к изучению истории России и Республики Бурятия, формирования чувства уважения к прошлому нашей страны и её героическим страницам, воспитания у молодёжи чувства гордости за исторические и современные достижения страны.
Также состоится спартакиада, посвящённая 80-летию со дня Победы на реке Халхин-Гол. В рамках соревнования состоится встреча с одним из ведущих игроков команды КВН «Хара Морин», двукратным чемпионом Премьер-лиги международного союза КВН Валерием Гуляевым. Мероприятие призвано привлечь детей и подростков, состоящих на учёте, к занятиям физической культурой и спортом и формированию здорового образа жизни.
Всё пройдёт в формате современного интерактивного шоу. Состав команды – 7 человек, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
В районном центре Бурятии встретятся с чемпионом КВН
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