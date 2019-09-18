В Бурятии сойоты отпраздновали «Улуг-Даг»

Они соревновались в метании аркана, прыжках через нарты, мас-рестлинге, переносе камня и набивании «тэбэга»
С 13 по 14 сентября в селе Орлик Окинского района Бурятии прошёл республиканский национальный сойотский праздник «Улуг-Даг». В рамках праздника были запланированы различные творческие и спортивные мероприятия.
Национальная игра «тэбэг» (набивание мяча из шкур), метание аркана, прыжки через нарты, перетягивание палки (мас-рестлинг), перенос камня – такова была спортивная программа праздника. Как сообщает пресс-служба администрации Окинского района, в итоге места распределились следующим образом.
«Тэбэг»
Мужчины
1 место – Виталий Торпинкеев
2 место – Николай Осохеев
3 место – Аюр Сыбиков
Женщины
1 место – Должид Цыбикова
2 место – Октябрина Ошорова
3 место – Зоригма Сайбанова
Юноши
1 место – Андрей Баиров
2 место – Баян-Мунко Самбялов
3 место – Александр Шагдуров
Девушки
1 место – Оюна Тарханова
2 место – Алина Будаева
3 место – Дарима Будаева
«Прыжки через нарты»
Мужчины
1 место – Аюр Дырхеев
2 место – Баир Унжуев
3 место – Бадма Гунгаев
Женщины
1 место – Аюна Галсанова
2 место – Дарима Наханцакова
3 место – Арюна Гергенова
Юноши
1 место – Чимит Шарастепанов
2 место – Алдар Дабаев
3 место – Борис Хаптагаев
Девушки
1 место – Алина Будаева
2 место – Оюна Самбаева
3 место – Аюна Тарханова
«Метание аркана»
Мужчины
1 место – Баясхалан Гунгаев
2 место – Виталий Торпинкеев
3 место – Жаргал Иванов
Женщины
1 место – Татьяна Жужаева
2 место – Оюна Габанова
3 место – Сэрэгма Хандарова
Юноши
1 место – Баясхалан Цыренов
2 место – Олег Шарастепанов
3 место – Соном Дугаров
Девушки
1 место – Адисо Цыбденова
2 место – Баярма Хумаева
3 место – Должид Урбаева
«Мас-рестлинг»
Мужчины
до 55 кг
1 место – Алексей Мантатов
2 место – Солбон Дыржинов
3 место – Лопсон Дыржинов
до 65 кг
1 место – Виталий Торпинкеев
2 место – Баян-Мунко Самбялов
3 место – Эрдэм Хумаев
до 75 кг
1 место – Доржо Патархеев
2 место – Баир Самбялов
3 место – Андрей Сырендоржиев
свыше 75 кг
1 место – Аралжин Янданов
2 место – Амгалан Борбуев
3 место – Николай Осохеев
Женщины
до 50 кг
1 место – Оюна Самбаева
2 место – Айлана Папаева
3 место – Должид Урбаева
до 60 кг
1 место – Оюна Тарханова
2 место – Галина Будаева
3 место – Баярма Хумаева
свыше 60 кг
1 место – Сарюна Шарастепанова
2 место – Сэмжит Цыренова
3 место – Туяна Мунконова
«Перенос камня»
До 80 кг (вес камня – 76 кг)
1 место – Андрей Сырендоржиев (105 метров)
2 место – Баир Самбялов (70 метров)
3 место – Леонид Балтаров (67 метров)
Свыше 80 кг (вес камня – 113 кг)
1 место – Цыбик Максаров (26 метров)
2 место – Аралжин Янданов (11 метров)
3 место – Батор Цыренов (5 метров)
В Бурятии сойоты отпраздновали «Улуг-Даг»
Общество, Фото:
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