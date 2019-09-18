В Бурятии сойоты отпраздновали «Улуг-Даг»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Окинского района

Они соревновались в метании аркана, прыжках через нарты, мас-рестлинге, переносе камня и набивании «тэбэга»



С 13 по 14 сентября в селе Орлик Окинского района Бурятии прошёл республиканский национальный сойотский праздник «Улуг-Даг». В рамках праздника были запланированы различные творческие и спортивные мероприятия.



Национальная игра «тэбэг» (набивание мяча из шкур), метание аркана, прыжки через нарты, перетягивание палки (мас-рестлинг), перенос камня – такова была спортивная программа праздника. Как сообщает пресс-служба администрации Окинского района, в итоге места распределились следующим образом.



«Тэбэг»

Мужчины

1 место – Виталий Торпинкеев

2 место – Николай Осохеев

3 место – Аюр Сыбиков

Женщины

1 место – Должид Цыбикова

2 место – Октябрина Ошорова

3 место – Зоригма Сайбанова

Юноши

1 место – Андрей Баиров

2 место – Баян-Мунко Самбялов

3 место – Александр Шагдуров

Девушки

1 место – Оюна Тарханова

2 место – Алина Будаева

3 место – Дарима Будаева



«Прыжки через нарты»

Мужчины

1 место – Аюр Дырхеев

2 место – Баир Унжуев

3 место – Бадма Гунгаев

Женщины

1 место – Аюна Галсанова

2 место – Дарима Наханцакова

3 место – Арюна Гергенова

Юноши

1 место – Чимит Шарастепанов

2 место – Алдар Дабаев

3 место – Борис Хаптагаев

Девушки

1 место – Алина Будаева

2 место – Оюна Самбаева

3 место – Аюна Тарханова



«Метание аркана»

Мужчины

1 место – Баясхалан Гунгаев

2 место – Виталий Торпинкеев

3 место – Жаргал Иванов

Женщины

1 место – Татьяна Жужаева

2 место – Оюна Габанова

3 место – Сэрэгма Хандарова

Юноши

1 место – Баясхалан Цыренов

2 место – Олег Шарастепанов

3 место – Соном Дугаров

Девушки

1 место – Адисо Цыбденова

2 место – Баярма Хумаева

3 место – Должид Урбаева



«Мас-рестлинг»

Мужчины

до 55 кг

1 место – Алексей Мантатов

2 место – Солбон Дыржинов

3 место – Лопсон Дыржинов

до 65 кг

1 место – Виталий Торпинкеев

2 место – Баян-Мунко Самбялов

3 место – Эрдэм Хумаев

до 75 кг

1 место – Доржо Патархеев

2 место – Баир Самбялов

3 место – Андрей Сырендоржиев

свыше 75 кг

1 место – Аралжин Янданов

2 место – Амгалан Борбуев

3 место – Николай Осохеев

Женщины

до 50 кг

1 место – Оюна Самбаева

2 место – Айлана Папаева

3 место – Должид Урбаева

до 60 кг

1 место – Оюна Тарханова

2 место – Галина Будаева

3 место – Баярма Хумаева

свыше 60 кг

1 место – Сарюна Шарастепанова

2 место – Сэмжит Цыренова

3 место – Туяна Мунконова



«Перенос камня»

До 80 кг (вес камня – 76 кг)

1 место – Андрей Сырендоржиев (105 метров)

2 место – Баир Самбялов (70 метров)

3 место – Леонид Балтаров (67 метров)

Свыше 80 кг (вес камня – 113 кг)

1 место – Цыбик Максаров (26 метров)

2 место – Аралжин Янданов (11 метров)

3 место – Батор Цыренов (5 метров)

