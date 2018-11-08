Нарушения выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Бурятии обществом с ограниченной ответственностью «Закаменский дорожный ремонтно-строительный участок» нарушали трудовое законодательство.
Работникам предприятия зарплату выплачивали не вовремя и не полностью, не выдавалась компенсация за вредность в виде молока или в денег, в трудовом договоре доплата за вредность, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска не предусматривались.
В отношении директора предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. Работодателя оштрафовали на 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Дорожникам в Бурятии не вовремя выплачивали зарплату
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