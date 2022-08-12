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Сувениры из Бурятии покупают англичане, американцы и мексиканцы

Сувениры из Бурятии покупают англичане, американцы и мексиканцы
Бизнес,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
Продукция жителей Усть-Баргузина востребована за рубежом

Двое жителей посёлка Усть-Баргузин Maкcим и Eкaтepинa Горкуновы заключили социальный контракт и открыли бизнес. Они производят сувенирную продукцию, которую покупают люди из разных уголков страны и мира.

- Талантливым людям нужна была финансовая поддержка на приобретение сверлильного станка по дереву, инструментов, других расходников. В мае прошлого года Максим Сергеевич в партнёрстве с Екатериной Анатольевной заключили соцконтакт и открыли мастерскую по производству сувениров. Их продукция из сосны и кедра в летний сезон имеет хороший спрос среди туристов. Максим Сергеевич рассказывает, что продукция уехала в Лондон, Мексику, Америку, - сообщила на своей странице в соцсетях министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Начинающие предприниматели реализуют свою продукцию через сувенирные лавки в селе Максимиха Баргузинского района, на Ушканьих островах Забайкальского национального парка, а также через личную страницу в социальных сетях.


- Откровенно говоря, это здорово, что программа «Социальный контракт» помогает в развитии своего бизнеса. Когда есть желание открыть своё дело и заняться каким-то необычным направлением, в первую очередь нужен стартовый капитал. Мы его получили благодаря государственной помощи. Думаю, теперь выйдем на новый уровень изготовления сувениров, станем более востребованы, увеличим объёмы выпускаемой продукции. В планах – только движение вперёд, - заявил Максим Горкунов.

По информации минсоцзащиты Бурятии, таким видом направления coциaльнoго контракта, как осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, за первые шесть месяцев 2022 года в республике воспользовались уже 1602 семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Они получили финансовую поддержку на общую сумму порядка 261 млн рублей.

сувенирная продукция

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