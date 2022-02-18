Кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Сбере превысил 3 трлн рублей

Основным драйвером роста кредитного портфеля выступает жилищное строительство



Кредитный портфель компаний малого и среднего бизнеса в Сбере превысил 3 трлн рублей. За год банк нарастил долю на рынке кредитования МСБ на 5 п. п. до 41% по состоянию на декабрь 2021 года.



Основным драйвером роста кредитного портфеля выступает жилищное строительство, доля которого в портфеле МСБ за год выросла почти на 11 п. п. и составляет 38%. На сельское хозяйство и пищевую промышленность в совокупности приходится 13%, отрасль коммерческой недвижимости, в том числе строительные подрядчики, — 12%, торговли — 10% портфеля.



Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка:



«Два года назад мир столкнулся с беспрецедентными обстоятельствами. Нам всем пришлось максимально мобилизоваться, чтобы в кратчайшие сроки адаптироваться к этим изменениям и избежать больших потерь. Конечно, малый и средний бизнес оказался под особым ударом пандемии, и мы последние два года видели своим основным фокусом именно поддержку предпринимателей этих сегментов. И цифры свидетельствуют о том, что предприниматели выбирают Сбер и доверяют нам, — наша доля на рынке кредитования за год выросла на 5 процентных пунктов. Мы выступали ключевым проводником мер господдержки — по льготным программам наш портфель сейчас составляет 750 млрд рублей, предложили клиентам уникальные цифровые сервисы и бесплатные решения, чтобы поддержать их бизнес. Все эти меры в конечном итоге стимулировали развитие малого и среднего предпринимательства в стране и обеспечили создание новых рабочих мест даже в непростое время».



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