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В Бурятии энергетики делают ставку на солнце

В Бурятии энергетики делают ставку на солнце
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Представители компании «Россети Сибирь в Бурятии приняли участие в крупнейшем событии последнего времени форуме «Наша Бурятия - открытое совещание с правительством» 8 февраля. Всего в нём приняли участие более 2000 человек

Открывал церемонию глава Бурятии Алексей Цыденов. Он обратил особое внимание на необходимость развития инфраструктуры, как одного из инструментов создания доступной и комфортной среды для жителей республики. После официального отчета правительства о проделанной работе, началась работа круглых столов (форсайтов), где обсуждались важнейшие направления жизни: демография, экология, образование и другие.

Куратором стола по развитию энергетики стал руководитель филиала компании «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов. По сути, это мероприятие представляло большой «мозговой штурм»: участники генерировали идеи развития и определяли насколько легко или сложно их внедрить в жизнь. Лучшие идеи будут представлены на рассмотрение главы Бурятии.

– После бурных дебатов было выдвинуто более 30 идей. Наиболее популярными оказались четыре предложения. Первое из них – разработать целевую программу по электроснабжению земельных участков, выданных в рамках программы «Дальневосточный гектар», в том числе с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На выделение участков программе «Дальневосточный гектар» уже поступило более трех тысяч заявок и спрос на такие земельные участки растет. – рассказал руководитель филиала компании «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов.

Энергетики должны будут обеспечить электроснабжение этих участков. Капитальные затраты на их подключение к сетям превысят 800 млн рублей. Выполнение мероприятий целевой программы по электроснабжению земельных участков за счет средств федерального бюджета поможет сдержать рост тарифа.

Второе предложение касается использования ВИЭ при электроснабжение крестьянско-фермерских хозяйств, которые находятся от электрических сетей более чем в двух километрах. Чтобы протянуть электрические сети на огромные расстояния потребуются огромные средства, которые вряд ли окупятся. Наиболее целесообразно закупить и установить солнечные станции. Эти идеи были признаны наиболее эффективными, к тому же их относительно легко реализовать.

Третье и четвертое предложения могли бы дать большой эффект сразу, но вот их реализация слишком сложна. Это – модернизация ТЭЦ и газификация республики.

Первые предложения из всех подгрупп в том числе о разработке целевой программы по электроснабжению земельных участков, выданных в рамках программы «Дальневосточный гектар», с использованием возобновляемых источников энергии будут включен в протокол для главы Бурятии, и соответствующие министерства начнут работу по их внедрению.


солнечная энергия Россети Сибирь
 
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