Инвестиции Россети Сибирь в экономику Бурятии превысили миллиард рублей

Компания «Россети Сибирь» вложила в развитие энергосистемы Бурятии более 1 млрд 300 млн рублей



Из них около 803 млн рублей было направлено на строительство и подключение новых объектов и глубокую реконструкцию действующих. Еще более 505 млн рублей потрачено на поддержание и ремонт электросетевых объектов республики. Об этом рассказал в ходе состоявшейся 5 февраля пресс-конференции руководитель филиала компании «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов.



На эти деньги в 2019 году было завершено строительство электросетевого комплекса 10/0,4 кВ для технологического присоединения детских садов и школ, подключено девять объектов. В 2020 году в планах энергетиков присоединить к сетям еще две школы (в селе Аршан Тункинского района и в селе Нижние Тальцы Заиграевского района), а также семь детских садов, пять из них – в Улан-Удэ.



Также было обеспечено технологическое присоединение четырех солнечных станций: ООО «Грин Энерджи Рус» в Хоринском районе и ООО «Тераватт» в Тарбагатайском, Кабанском и Кяхтинском районах республики общей мощностью 60 МВт. В 2020 году планируется подключить еще одну солнечную электростанцию – «Торейская» мощностью 45 МВт в Джидинском районе.



В 2020 году энергокомпания планирует осуществить в Бурятии целый ряд амбициозных проектов. Построить электросетевой комплекс для технологического присоединения ряда крупных промышленных объектов: предприятий «Радиогелиограф» и «Оптические инструменты» в Тункинском районе, а также Озерный горно-обогатительный комбинат в Еравнинском районе.



В рамках стратегии цифровизации сетевого комплекса Бурятии планируется до конца 2020 года создать первый в регионе цифровой район электрических сетей (РЭС). В качестве пилотной зоны выбран Прибайкальский РЭС. За 2019 год в производственном отделении Байкальские электрические сети уже было установлено девять высокотехнологичных реклоузеров (устройств автоматического управления и защиты воздушных ЛЭП, выполняющих функции мониторинга и учёта), введены в работу 18 телеуправляемых разъединителей и оборудование телемеханики на подстанции Прибайкальская. Это оборудование призвано автоматизировать процесс: оно позволит отделять поврежденный участок сети без отключения потребителей, пока исследуется и ремонтируется поврежденная сеть. Внедрение современных технологий уже позволило снизить количество и продолжительность технологических нарушений в производственном отделении Байкальских электросетей на 20,4%. (В 2019 году в производственном отделении Байкальские электрические сети произошло 300 технологических нарушений, а в 2018 году 377). Средняя длительность технологических нарушений сократилась на 24,3% (в 2018 году – 2 ч 13 мин; в 2019 году – 1ч 31 мин).



Ожидается, что внедрение цифровых технологий позволит сократить на 72% продолжительность отключений в Прибайкальском РЭС. Планируется также на 7% сократить потери и почти в два раза снизить срок присоединения к сетям.



– Мы делаем все возможное, чтобы перевести электросетевой комплекс Бурятии в современный формат. Цифровизация – это требование времени, которое невозможно игнорировать. Располагая ограниченными материальными ресурсами, (все знают, что у нас есть проблемы с задолженностью наших партнеров), мы стремимся максимально эффективно вложить каждый рубль и модернизировать энергосистему. Цифровой ЦОК, цифровой РЭС, электрозаправки – это все наш вклад в будущее Республики, – отметил руководитель Россети Сибирь в Бурятии Сергей Козлов.

