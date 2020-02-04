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Скандальный завод по производству воды на Байкале до сих пор не снесли

Скандальный завод по производству воды на Байкале до сих пор не снесли
Бизнес, 
«АкваСиб» продолжает обжаловать постановления судов о сносе своего завода на Байкале

В социальных сетях с регулярным постоянством поднимаются вопросы о сносе незаконно построенного заводе по производству питьевой бутилированной воды ООО «АкваСиб» в посёлке Култук на Байкале. Строительство завода вызвало огромный резонанс. Многие жители Бурятии и Иркутской области, звёзды шоу-бизнеса (в и их числе, к примеру, Сергей Зверев) выступали против возведения предприятия из-за экологической составляющей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в судебном порядке оспорена разрешительная документация на строительство завода, признан недействительным договор аренды земельного участка. Кроме того, должностные лица, допустившие нарушения при исполнении своих обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности.

Но ответчики – ООО «АкваСиб» - продолжают оспаривать позицию прокуратуры и обжалуют постановления судов. Слушание дела Восьмым кассационным судом общей юрисдикции в городе Кемерово состоится 19 февраля.

- Решить вопрос о сносе объектов крайне важно, но это следующий этап. Для его реализации необходимо признать местность, занятую заводом – болотами. И основная проблема в том, что Таловские болота, о которых говорит общественность, в юридическом смысле болотами не являются. То есть они в реестре водных объектов не находятся, не стоят на кадастровом учёте, границы их не определены, - пояснили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

После прохождения всех процедур, в том числе научных исследований, прокуратура сможет заявить о незаконном формировании земельных участков в границах водоёма (болота) и как следствие о сносе/демонтаже конструкций.

- Порядок, который установлен законом ускорить невозможно. Заявление требований о сносе конструкций по иным правовым основаниям исключено по нормам действующего законодательства. Вопросы восстановления местности Таловских болот останутся приоритетным направлением и будут принципиально контролироваться, - добавили в природоохранной прокуратуре.
Байкал завод
 
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