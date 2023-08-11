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Повёл по улице на поводке: Улан-удэнца арестовали за издевательство над ребёнком

Повёл по улице на поводке: Улан-удэнца арестовали за издевательство над ребёнком
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина наказал девочку и её друзей, которые пытались забраться в чужой дом

На минувшей неделе, 3 августа, Советский районный суд рассмотрел жалобу жителя бурятской столицы на решение мирового судьи об его привлечении к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Мужчину признали виновным в побоях несовершеннолетней и назначили ему наказание – 10 суток ареста.

Началась эта история весной. Улан-удэнец, проживающий в СНТ, увидел, как несколько детей пытались проникнуть в дом, расположенный на соседнем участке. Ребятишки подумали, что это заброшка.

Мужчина решил отвести их к родителям и, чтобы они не разбежались, взял верёвку, похожую на собачий поводок, обвязал ей шею и руки одной девочки, а остальных заставил держаться за её край и повёл всю компанию по улице.

Изучив материалы дела, служители Фемиды пришли к тому, что выводы мирового судьи о виновности горожанина являются верными и соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а собранные доказательства их подтверждают. Сам мужчина уверял, что побои он не наносил, поводок на шею не накидывал и вообще не оказывал никакого физического воздействия, но эти доводы отклонили. Показания потерпевшей признали отвечающим требованиям, предъявляемым к такому виду доказательств, и сочли их последовательными.

В итоге постановление мирового суда о привлечении злоумышленника к административной ответственности оставили без изменения, а его жалобу – без удовлетворения.
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