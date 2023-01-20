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Посетители бара в Чите стащили коньяк и сигареты с витрины

Посетители бара в Чите стащили коньяк и сигареты с витрины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они совершили кражу, пока работница спала за барной стойкой

В дежурную часть МВД России по Чите обратилась работница бара и сообщила, что неизвестные украли с витринных стеллажей бара алкогольную и табачную продукцию.

- Прибывшие на место полицейские установили, что работница кассы в вечернее время уснула за барной стойкой, а проснувшись, обнаружила пропажу нескольких бутылок с коньяком и водкой, а также пачек сигарет. Стоимость похищенного предварительно оценена на сумму 60 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что кражу совершили посетители бара. После проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности нарушителей и их местонахождение.

Мужчин, укравших алкоголь с витрины, в возрасте 34 года, 32 года и 21 год доставили в отдел полиции. Часть похищенного алкоголя удалось изъять.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Один из фигурантов, ранее неоднократно судимый 21-летний житель Тунгокоченского района, помещён в изолятор временного содержания.

кража

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