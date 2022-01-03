Житель Байкальска перевёл мошенникам более миллиона рублей

Пожилой мужчина поверил лжебанкирам



1 января в отдел полиции обратился 70-летний житель Байкальска который сообщил, что стал жертвой обмана.



Пенсионеру позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его счета покушаются мошенники. Будучи убеждённым, что спасает сбережения, мужчина выполнял все указания звонившего. В первый день он переводил на различные счета, продиктованные аферистами собственные накопления около 600 тысяч рублей. В последующие дни оформил несколько кредитов на сумму около 500 тысяч рублей и также перевёл мошенникам.



Ранее мужчина слышал о таком способе обмана, но, находясь под психологическим давлением, поверил телефонным аферистам. Осознав произошедшее, потерпевший обратился в полицию.



По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

