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Житель Байкальска перевёл мошенникам более миллиона рублей

Житель Байкальска перевёл мошенникам более миллиона рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожилой мужчина поверил лжебанкирам

1 января в отдел полиции обратился 70-летний житель Байкальска который сообщил, что стал жертвой обмана.

Пенсионеру позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его счета покушаются мошенники. Будучи убеждённым, что спасает сбережения, мужчина выполнял все указания звонившего. В первый день он переводил на различные счета, продиктованные аферистами собственные накопления около 600 тысяч рублей. В последующие дни оформил несколько кредитов на сумму около 500 тысяч рублей и также перевёл мошенникам.

Ранее мужчина слышал о таком способе обмана, но, находясь под психологическим давлением, поверил телефонным аферистам. Осознав произошедшее, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество

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