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В Улан-Удэ в ДТП попало такси

В Улан-Удэ в ДТП попало такси
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась на Левом берегу

Накануне, 28 апреля около 18:00 в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля такси «Рено Логан» с пассажиром двигался в правому ряду в направлении аэропорта и начал перестраиваться. В этот момент слева от него по главной дороге двигался автомобиль «Мазда MPV». Последний не успел заблаговременно остановиться, и произошло столкновение.


К счастью, никто из людей не пострадал. У «Мазды» пробила радиатор.

По словам очевидца ДТП, участники дорожного происшествия между собой начали спорить по обстоятельствам аварии. На дороге образовался затор.



Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на улице Зои Космодемьянской 66-летний водитель такси сбил 68-летнюю женщину. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Сегодня утром на улице Хоринская «Тойота Виш» также сбила женщину на «зебре».
ДТП
 
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