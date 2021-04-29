В Улан-Удэ в ДТП попало такси

Накануне, 28 апреля около 18:00 в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ произошло ДТП.
По предварительным данным, водитель автомобиля такси «Рено Логан» с пассажиром двигался в правому ряду в направлении аэропорта и начал перестраиваться. В этот момент слева от него по главной дороге двигался автомобиль «Мазда MPV». Последний не успел заблаговременно остановиться, и произошло столкновение.
К счастью, никто из людей не пострадал. У «Мазды» пробила радиатор.
По словам очевидца ДТП, участники дорожного происшествия между собой начали спорить по обстоятельствам аварии. На дороге образовался затор.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на улице Зои Космодемьянской 66-летний водитель такси сбил 68-летнюю женщину. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
Сегодня утром на улице Хоринская «Тойота Виш» также сбила женщину на «зебре».