В Улан-Удэ в ДТП попало такси

По предварительным данным, водитель автомобиля такси «Рено Логан» с пассажиром двигался в правому ряду в направлении аэропорта и начал перестраиваться. В этот момент слева от него по главной дороге двигался автомобиль «Мазда MPV». Последний не успел заблаговременно остановиться, и произошло столкновение.





По словам очевидца ДТП, участники дорожного происшествия между собой начали спорить по обстоятельствам аварии. На дороге образовался затор.









