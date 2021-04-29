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В Улан-Удэ продолжается череда наездов на пешеходов на «зебре»

В Улан-Удэ продолжается череда наездов на пешеходов на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Третий наезд на пешехода за четыре дня зафиксирован в столице Бурятии

Сегодня утром в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода, и вновь на «зебре».

По предварительным данным, около 7.15 часов 36-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» на улице Хоринская сбил 52-летнюю женщину. Наезд произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшая женщина доставлена в медицинское учреждение для осмотра, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

- На месте ДТП выявлены недостатки содержания улично-дорожной сети, составлен соответствующий акт, - уточнили в Госавтоинспекции.

На месте произошедшей аварии работают сотрудники ГИБДД.

С начала года на нерегулируемых пешеходных переходах произошло 26 ДТП (в прошлом году 20). Два человека погибли, ещё 25 травмированы.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 28 апреля, на улице Зои Космодемьянской водитель такси сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе.

В понедельник, 26 апреля на улице Балтахинова в Улан-Удэ была сбита 63-летняя женщина. Камера запечатлела, как она бежала по «зебре», не оборудованной светофором, пытаясь проскочить перед близко едущим автомобилем, но не успела.

В пятницу, 23 апреля, на улице Жердева 14-летняя девочка побежала по «зебре» на красный сигнал светофора и была сбита автомобилем.

19 апреля в пригородном Вахмистрово водитель, которого ослепило солнце, сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе.

В апреле произошли и другие наезды вне зон пешеходных переходов. Так, в середине месяца водитель «Тойоты Филдер» сбил восьмилетнего мальчика. На улице Гагарина городской автобус сбил 16-летнюю девушку, вышедшую из трамвая. Водитель автобуса вину признал, его решено уволить. Пьяный мужчина попал под колёса маршрутки. Пьяный водитель внедорожника, лишённый прав, насмерть сбил женщину.

Страшное смертельное ДТП произошло в Улан-Удэ 23 февраля. На «зебре» напротив железнодорожного вокзала насмерть сбили 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру. Виновник аварии скрылся с места, был задержан позже. Установлено, что в момент наезда он был пьян, а «Лексус», на котором сбил подростков, угнал у родственницы.


ДТП
 
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