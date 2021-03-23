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В Бурятии обнаружили очередную бешеную лисицу

В Бурятии обнаружили очередную бешеную лисицу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В селе введён карантин по бешенству

В сельском поселении «Кижингинский сомон» Кижингинского района Бурятии введён карантин по бешенству. Охотники в лесу обнаружили лису. В ходе ветеринарного обследования у неё выявлено бешенство.

Сейчас принимаются профилактические меры. Проводится подворовой обход, в том числе по всем гурты. Состоится вакцинация домашних животных, сообщается в группе «Кижинга-инфо. 24/7».

Особое внимание к собакам. Владельцев предупреждают, что собаки на самовыгуле, без чипов и бирок, будут изыматься для вакцинирования и передержки 14 дней. Владельцы отловленных домашних собак должны будут возместить затраты. Также за незарегистрированную собаку грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», зимой режим повышенной готовности по бешенству объявляли в Улан-Удэ. Власти заявили о найденном трупе бешеной лисицы. Это произошло сразу же после страшного нападения собак на 20-летнюю девушку в посёлке Забайкальский в конце декабря. Собака буквально оставили её без лица, сейчас пострадавшая находится на лечении в Москве. В Улан-Удэ началась активная зачистка улиц от безнадзорных собак. Режим повышенной готовности как раз позволил изымать подозрительных на бешенство животных, а у ветеринаров появились права на усыпление пойманных собак.

Двух бешеных лисиц также находили в начале осени 2020 года в Гурульбе Иволгинского района.

В конце августа в той же Гурульбе бешеная лисица напала на домашнюю собаку.

В июле бешеная лиса забежала во двор дома в Заиграевском районе.

Больше года назад, в феврале 2020-го, труп бешеной лисы нашли под стелой «Город Улан-Удэ Советский район».



бешенство
 
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