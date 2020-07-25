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В Бурятии бешеная лиса забежала во двор

В Бурятии бешеная лиса забежала во двор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл в Заиграевском районе

В Заиграевском районе в Бурятии бешеная леса забежала в частное подворье. Произошло это 18 июля в местности 5690 км. В результате случившего зарегистрирован контакт лисы и другого животного, сообщается в группе «Заиграево-инфо».

Отмечается, что необходимые дезинфекционные мероприятия были проведены.

Всего с начала 2020 года в Заиграевском районе зафиксировано 10 случаев, связанных с бешенством. Неблагополучные пункты: 5690 км, село Татарский Ключ, Нижние Тальцы, СНТ «Подснежник», посёлок Заиграево (ул. Подкаменная, Снежная, Багульная).

Как сообщал «Байкал-Daily», зимой карантин по бешенству частично вводили в Улан-Удэ. Труп бешеной лисы лежал под стелой «Город Улан-Удэ Советский район».

В мае бешеную лису обнаружили в местности Нянька Иволгинского района.

бешенство лисицы
 
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