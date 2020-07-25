Инцидент произошёл в Заиграевском районе
В Заиграевском районе в Бурятии бешеная леса забежала в частное подворье. Произошло это 18 июля в местности 5690 км. В результате случившего зарегистрирован контакт лисы и другого животного, сообщается в группе «Заиграево-инфо».
Отмечается, что необходимые дезинфекционные мероприятия были проведены.
Всего с начала 2020 года в Заиграевском районе зафиксировано 10 случаев, связанных с бешенством. Неблагополучные пункты: 5690 км, село Татарский Ключ, Нижние Тальцы, СНТ «Подснежник», посёлок Заиграево (ул. Подкаменная, Снежная, Багульная).
Как сообщал «Байкал-Daily», зимой карантин по бешенству частично вводили в Улан-Удэ. Труп бешеной лисы лежал под стелой «Город Улан-Удэ Советский район».
В мае бешеную лису обнаружили в местности Нянька Иволгинского района.
В Бурятии бешеная лиса забежала во двор
Происшествия, Фото:
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