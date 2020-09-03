Два случая бешенства зафиксировали 2 сентября
Накануне, 2 сентября в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии выявлено два случая бешенства.
- По результатам лабораторных исследований методом флуоресцирующих антител от лис был выявлен антиген вируса бешенства, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.
Бешенство – особо опасное инфекционное заболевание животных и людей, при котором возможен летальный исход. Жителям Бурятии рекомендуют не отпускать на свободный выгул кошек и собак, а также привить их от бешенства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце августа в той же Гурульбе бешеная лисица напала на домашнюю собаку. С февраля Иволгинский район находится в угрожаемой зоне по бешенству.
В июле бешеная лиса забежала во двор дома в Заиграевском районе.
Зимой карантин по бешенству частично вводили в Улан-Удэ. Труп бешеной лисы лежал под стелой «Город Улан-Удэ Советский район».
В пригороде Улан-Удэ поймали двух бешеных лисиц
Происшествия, Фото:
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