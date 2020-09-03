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В пригороде Улан-Удэ поймали двух бешеных лисиц

В пригороде Улан-Удэ поймали двух бешеных лисиц
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Два случая бешенства зафиксировали 2 сентября

Накануне, 2 сентября в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии выявлено два случая бешенства.

- По результатам лабораторных исследований методом флуоресцирующих антител от лис был выявлен антиген вируса бешенства, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

Бешенство – особо опасное инфекционное заболевание животных и людей, при котором возможен летальный исход. Жителям Бурятии рекомендуют не отпускать на свободный выгул кошек и собак, а также привить их от бешенства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце августа в той же Гурульбе бешеная лисица напала на домашнюю собаку. С февраля Иволгинский район находится в угрожаемой зоне по бешенству.

В июле бешеная лиса забежала во двор дома в Заиграевском районе.

Зимой карантин по бешенству частично вводили в Улан-Удэ. Труп бешеной лисы лежал под стелой «Город Улан-Удэ Советский район».

бешенство
 
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